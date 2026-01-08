Zatvaraju se škole zbog snijega

Njemačka se sprema za obilne snježne padavine ovog vikenda, zbog čega se zatvaraju škole, a vladajuća Hrišćansko-demokratska stranka otkazala je svoj prvi kongres u ovoj godini.

Njemačka meteorološka služba prognozirala je da će zemlju tokom noći zahvatiti snažna mećava, posebno u istočnom i centralnom dijelu zemlje, kao i između sjevernih gradova Bremena i Hamburga.

Svijet Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji

U prognozi se očekivani vremenski uslovi opisuju kao ekstremni, te će u pojedinim dijelovima Njemačke već sutra pasti 20 centimetara snijega, prenijela je agencija DPA.

Meteorolozi navode da bi nadolazeća kombinacija vjetra i snijega mogla da izazove haos i dovede do ozbiljnih poremećaja u saobraćaju.