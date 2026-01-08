Zatvaraju se škole zbog snijega

Izvor:
SRNA
08.01.2026
16:04
Komentari:0
Njemačka se sprema za obilne snježne padavine ovog vikenda, zbog čega se zatvaraju škole, a vladajuća Hrišćansko-demokratska stranka otkazala je svoj prvi kongres u ovoj godini.
Njemačka meteorološka služba prognozirala je da će zemlju tokom noći zahvatiti snažna mećava, posebno u istočnom i centralnom dijelu zemlje, kao i između sjevernih gradova Bremena i Hamburga.
Svijet
Vlasnica bara smrti bježi sa kasom punom novca dok ljudi gore? Otkriveni novi jezivi detalji
U prognozi se očekivani vremenski uslovi opisuju kao ekstremni, te će u pojedinim dijelovima Njemačke već sutra pasti 20 centimetara snijega, prenijela je agencija DPA.
Meteorolozi navode da bi nadolazeća kombinacija vjetra i snijega mogla da izazove haos i dovede do ozbiljnih poremećaja u saobraćaju.
Zdravlje
1 h0
Srbija
1 h0
Savjeti
1 h0
Srbija
1 h0
Svijet
1 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Svijet
2 h0
Najnovije
Najčitanije
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Trenutno na programu