"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

Izvor:
SRNA
08.01.2026
17:37
Komentari:0
"Folksvagen" će sutra zbog zimske oluje obustaviti proizvodnju u svojoj fabrici u Emdenu, na sjeverozapadu Njemačke, rekao je portparol kompanije.
Lokalni list "Nordvest cajtung" prvi je izvijestio o obustavi rada u Emdenu, gdje "Folksvagen" proizvodi svoje modele "aj-di četiri" i "aj-di sedam".
Drugi pogoni u Njemačkoj, uključujući centralnu fabriku "Folksvagena" u Volfsburgu, radiće normalno "kako stvari trenutno stoje", rekao je portparol.
Dvije fabrike u Osnabriku i Cvikauu ostaju zatvorene ove sedmice zbog božićnih praznika.
