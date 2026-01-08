"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

"Folksvagen" će sutra zbog zimske oluje obustaviti proizvodnju u svojoj fabrici u Emdenu, na sjeverozapadu Njemačke, rekao je portparol kompanije.

Lokalni list "Nordvest cajtung" prvi je izvijestio o obustavi rada u Emdenu, gdje "Folksvagen" proizvodi svoje modele "aj-di četiri" i "aj-di sedam".

Drugi pogoni u Njemačkoj, uključujući centralnu fabriku "Folksvagena" u Volfsburgu, radiće normalno "kako stvari trenutno stoje", rekao je portparol.

Dvije fabrike u Osnabriku i Cvikauu ostaju zatvorene ove sedmice zbog božićnih praznika.