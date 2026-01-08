Logo
Large banner

"Folksvagen" zatvara fabriku zbog oluje

Izvor:

SRNA

08.01.2026

17:37

Komentari:

0
"Фолксваген" затвара фабрику због олује

"Folksvagen" će sutra zbog zimske oluje obustaviti proizvodnju u svojoj fabrici u Emdenu, na sjeverozapadu Njemačke, rekao je portparol kompanije.

Lokalni list "Nordvest cajtung" prvi je izvijestio o obustavi rada u Emdenu, gdje "Folksvagen" proizvodi svoje modele "aj-di četiri" i "aj-di sedam".

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

Drugi pogoni u Njemačkoj, uključujući centralnu fabriku "Folksvagena" u Volfsburgu, radiće normalno "kako stvari trenutno stoje", rekao je portparol.

Dvije fabrike u Osnabriku i Cvikauu ostaju zatvorene ove sedmice zbog božićnih praznika.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

Folksvagen

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
РХМЗ послао упозорење због хладноће!

Društvo

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

3 h

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Savjeti

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

3 h

0
Де Брујне након пола године напушта Наполи?

Fudbal

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

3 h

0

Više iz rubrike

Грађанима послат СМС због ''временске бомбе'': Временске прилике опасне по живот

Svijet

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

3 h

0
Орбан: Крајње је застрашујуће шта Брисел тражи од нас

Svijet

Orban: Krajnje je zastrašujuće šta Brisel traži od nas

3 h

0
Тинејџери се закуцали у ограду

Svijet

Tinejdžeri bježali od policije, pa se zakucali u ogradu: Potresni snimci sa mjesta nesreće

4 h

0
Олуја, снијег и лед у Њемачкој: Затворене школе, отказани летови, хаос на цестама

Svijet

Oluja, snijeg i led u Njemačkoj: Zatvorene škole, otkazani letovi, haos na cestama

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

46

Kvar u trafostanici, evo kad se očekuje dolazak struje

20

40

Stevandić: Srpska jača svakog dana

20

30

Kija Kockar zaprošena na Božić, cijena prstena paprena

20

23

Masovni protesti u Iranu, srušen internet

20

15

Nadležne ekipe na terenu: Problemi sa snabdijevanjem strujom i vodom u Zvorniku

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner