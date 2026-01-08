Logo
Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Izvor:

Ona

08.01.2026

17:04

Komentari:

0
Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Sadnja božićne pšenice je sastavni dio božićnih običaja, a uopšte njeno gajenje može da se pripiše roditeljima Isusa Hrista.

Kada su Marija i Josif bježali od Irodove vojske, sreli su poljoprivrednika koji je sijao pšenicu, a Marija ga je zamolila da vojnicima kaže da su oni već prošli.

Милорад Додик

Republika Srpska

Dodik: Ono zbog čega su srpski borci ginuli danas živi, a to je Srpska

Kada su se vojnici pojavili, desilo se, prema vjerovanju, čudo, pa je pšenica koja inače raste mjesecima momentalno izrasla i sakrila, a vojnici su povjerovali da oni koje traže otišli i odustali su od potrage.

Običaj je da se božićna pšenica sadi na Svetu Varavaru ili na Svetog Nikolu, a predstavlja plodnost, obnovu, prosperitet i uspješnu žetvu u novoj godini.

Međutim, postavlja se pitanje šta se radi sa božićnom pšenicom nakon Božića.

Najvažnije je zapamtiti da se ona ne baca nikako.

Običaji nalažu da se 8. januara ona iznese iz kuće, a najbolje je da se stavi na neku rodnu voćku kako bi donijela plodnost i boljitak.

Виктор Орбан

Svijet

Orban: Krajnje je zastrašujuće šta Brisel traži od nas

Ako živite u gradu, možete da je stavite na bilo koje drvo.

Interesantno je da se tako i badnjak iznosi iz kuće, samo 3. dana Božića odnosno 9. januara i stavlja na rodnu voćku ili drvo.

Komentari (0)
