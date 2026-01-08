Otac Milice Todorović napravio šou ispred porodične kuće: ''Nabiće glavu u ogradu''

Iako je Milica Todorović izgradila zavidnu karijeru i zaradila dosta novca, njeni roditelji su, uprkos svemu, ostali u rodnom Kruševcu, gdje uživaju u porodičnom domu.

Danas je njena majka Jasmina snimila je svog supruga Milana dok se u snijegu zabavljao sa okupljenom djecom.

Ona je zabilježila trenutak kada je Milan Todorović uzeo šarene dječije sanke, legao na stomak i odgurnuo se niz zaleđenu ulicu. Nogu je koristio kako bi pokušao da upravlja sankama, dok se Jasmina ludo zabavljala i smijala svom suprugu.

- Evocira srećno djetinjstvo, ja sam mislila da će da nabije glavu negdje u ogradu - napisala je uz urnebesni snimak.

Podsjetimo, Milan Todorović u Kruševcu vodi normalan život. Miličin otac radi na obližnjoj benzinskoj pumpi. Jednom prilikom ga je posjetila medijska ekipa, a on je bio veoma ljubazan.

- Jao, još će ispasti da sam veća zvijezda od Milice (smijeh). Znam da sam popularan, to me moja žena i ćerka snimaju pa prave šegu sa mnom. Ljudima se to sviđa. Dolaze ovdje, jer svi znaju gdje radim - rekao je tom prilikom Milan Todorović.

- Dođu kolima, zaustave se i onda me snimaju za Instagram, Tiktok, slikaju se sa mnom. Meni je to simpatično, ne ljutim se - kazao je ranije duhoviti Milan za Kurir.