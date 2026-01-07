Logo
Brižit Bardo sahranjena u strogoj privatnosti

Izvor:

Agencije

07.01.2026

16:34

Komentari:

0
Foto: Tanjug/AP file

Francuska filmska diva Brižit Bardo sahranjena je danas u strogoj privatnosti na groblju u Sen Tropeu na Azurnoj obali, gradu u kojem je živjela više od pola vijeka nakon što se povukla iz filmske karijere na vrhuncu slave.

Ceremonija sahrane počela je u crkvi Notr Dam de l’Asompsion u Sen Tropeu i održana je u prisustvu samo najbližih prijatelja i porodice, prenijela je televizija BFM.

Sahrana je organizovana u skladu s njenom željom za skromnim ispraćajem, bez medijskog fokusa. Sahrani su prisustvovali njen sin Nikola Šarije, unuka Tea Šarije, bivši suprug Bernar d’Ormal, kao i brojni drugi prijatelji i kolege. Kovčeg je u crkvi bio prekriven šarenim cvijećem, a sveštenik Žan-Pol Guaren je predvodio obred. U crkvi su se mogli vidjeti i portreti Brižit Bardo.

Bile su prisutne poznate ličnosti, uključujući Čika iz grupe „Gipsy Kings“, koji je u obraćanju rekao da je Bardo bila „naša srećna amajlija, prava žena i dobra prijateljica“.

Nakon vjerskih obreda, grupa je izvela pjesme u čast Brižit Bardo. Ona je podržavala tu grupu u njenim ranim danima krajem 1970-ih, a sklopila je dugogodišnje prijateljstvo s pjevačem grupe, Čikom.

Zbog toga što je ceremoniji u crkvi moglo prisustvovati samo 400 ljudi, video-bimovi su postavljeni na gradskim trgovima i u luci. Prema riječima njenog bivšeg supruga, Bardo je preminula od posljedica teške bolesti.

„Nije zaslužila da pati“, rekao je Bernar d’Ormal za BFM.

Prema njegovim riječima, fizički oslabljena dvjema operacijama raka i pateći od jakih bolova u leđima, Bardo je na kraju izgubila volju za životom. Sahranjena je u grobnici gdje počivaju njeni roditelji, a kako su ranije prenijeli francuski mediji, njena želja je bila da bude sahranjena bez nacionalnih počasti, pa se zbog toga na sahrani nisu očekivali zvaničnici, ni predsjednik Francuske Emanuel Makron.

Kako je ranije saopšteno, u hotelima u poznatom francuskom ljetovalištu Sen Trope već danima nema mjesta, a cijene smještaja drastično su skočile nakon što je objavljeno da će glumica, koja je preminula u 91. godini, tu biti sahranjena. Bardo, koja je preminula 28. decembra u 91. godini, bila je međunarodno poznata glumica, ali i posvećeni borac za prava životinja.

