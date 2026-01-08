RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

U četvrtak 08.01. uveče, u noći ka petku i u petak 09.01. ujutru očekuje se vrlo hladno vrijeme uz jak mraz.

Minimalne temperature od -16°S do -10°S, na jugu do -4°S, u brdsko-planinskim predjelima i do -20°S, saopšteno je iz RHMZ.

Prognoza za petak

Tokom jutra i prepodneva na jugu i zapadu postepeno naoblačenje uz padavine, a postepeno će jačati i južni vjetar. Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku. Doći će i do porasta temperature. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima će se miješati kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg. Vetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku.