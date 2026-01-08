Logo
Large banner

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

Izvor:

ATV

08.01.2026

17:21

Komentari:

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hidrometeorološki zavod Republike Srpske poslao je upozorenje zbog ekstremno hladnog vremena koje se očekuje večeras i sutra.

U četvrtak 08.01. uveče, u noći ka petku i u petak 09.01. ujutru očekuje se vrlo hladno vrijeme uz jak mraz.

Minimalne temperature od -16°S do -10°S, na jugu do -4°S, u brdsko-planinskim predjelima i do -20°S, saopšteno je iz RHMZ.

Prognoza za petak

Tokom jutra i prepodneva na jugu i zapadu postepeno naoblačenje uz padavine, a postepeno će jačati i južni vjetar. Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku. Doći će i do porasta temperature. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima će se miješati kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg. Vetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku.

Podijeli:

Tagovi:

RHMZ

Upozorenje

hladnoća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Шта треба урадити са божићном пшеницом? Никако је не бацајте у смеће

Savjeti

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

28 min

0
Додик: Оно због чега су српски борци гинули данас живи, а то је Српска

Republika Srpska

Dodik: Ono zbog čega su srpski borci ginuli danas živi, a to je Srpska

32 min

0
Пренос: Свечана академија поводом Дана Републике Српске

Emisije

Prenos: Svečana akademija povodom Dana Republike Srpske

32 min

0
Орбан: Крајње је застрашујуће шта Брисел тражи од нас

Svijet

Orban: Krajnje je zastrašujuće šta Brisel traži od nas

35 min

0

Više iz rubrike

снијег Бањалука

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje sutra?

3 h

0
Трнинић: Ситуација пуно боља него претходних дана

Društvo

Trninić: Situacija puno bolja nego prethodnih dana

3 h

0
Натпис на аутопутевима поводом Дана Републике

Društvo

Slogan "Živjeće ognjište" na informativnim portalima na auto-putevima

4 h

0
Почињу некрштени дани и трају све до Богојављења: Ако излазите из куће, ово носите са собом

Društvo

Počinju nekršteni dani i traju sve do Bogojavljenja: Ako izlazite iz kuće, ovo nosite sa sobom

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

27

Minić: Sve slobode srpskog naroda došle su kroz velike žrtve koje ne smijemo da zaboravimo

17

24

Građanima poslat SMS zbog ''vremenske bombe'': Vremenske prilike opasne po život

17

21

RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

17

04

De Brujne nakon pola godine napušta Napoli?

17

04

Šta treba uraditi sa božićnom pšenicom? Nikako je ne bacajte u smeće

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner