RHMZ poslao upozorenje zbog hladnoće!

Izvor:
ATV
08.01.2026
17:21
Komentari:0
Hidrometeorološki zavod Republike Srpske poslao je upozorenje zbog ekstremno hladnog vremena koje se očekuje večeras i sutra.
U četvrtak 08.01. uveče, u noći ka petku i u petak 09.01. ujutru očekuje se vrlo hladno vrijeme uz jak mraz.
Minimalne temperature od -16°S do -10°S, na jugu do -4°S, u brdsko-planinskim predjelima i do -20°S, saopšteno je iz RHMZ.
Tokom jutra i prepodneva na jugu i zapadu postepeno naoblačenje uz padavine, a postepeno će jačati i južni vjetar. Oblačnost sa padavinama će se tokom dana širiti dalje ka sjeveru i istoku. Doći će i do porasta temperature. Na jugu će padati kiša, a u ostalim predjelima će se miješati kiša koja se ledi pri tlu, susnježica i snijeg. Vetar će nastaviti da jača u većini predjela osim na krajnjem sjeveru. Na jugu i zapadu se očekuju nešto jače padavine, dok će najmanje padavina biti na istoku.
