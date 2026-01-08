Logo
Slogan "Živjeće ognjište" na informativnim portalima na auto-putevima

08.01.2026

13:16

Натпис на аутопутевима поводом Дана Републике
Foto: SRNA

Ovogodišnji slogan obilježavanja 9. januara "Živjeće ognjište" od ponoći će biti vidljiv na svim informativnim portalima iznad auto-puteva u Republici Srpskoj, a svečarsku atmosferu u čast Dana Republike dodatno upotpunjuju i zastave Srpske kojima su okićene sve dionice auto-puteva.

Osim toga, "Autoputevi Republike Srpske" će i ove godine 9. januara omogućiti besplatnu vožnju svim dionicama auto-puteva u Srpskoj - simboličnim podizanjem rampi na svakoj naplatnoj stanici.

Саво Минић

Republika Srpska

Minić čestitao dan Republike i Dan boraca

- Tim gestom, `Autoputevi Republike Srpske` poručuju svim građanima Republike Srpske da dođu u Banjaluku i prisustvuju svečanostima povodom najznačanijeg datuma u istoriji naše Republike - 9. januara - istaknuto je u saopštenju.

Jedan ešalon "Autoputeva Republike Srpske" učestvovaće sutra u svečanom defileu na Trgu Krajine u Banjaluci sa početkom u 12.00 časova.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske, koja je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Republika srpskog naroda u BiH.

илу-снијег-02102025

Gradovi i opštine

Svi putni pravci u Hercegovini prohodni, službe na terenu

Srpsku su osnovali srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba, koji su imali status konstitutivnog naroda.

Naziv Republika srpskog naroda u BiH bio je u upotrebi do 28. februara 1992. godine i proglašenja prvog Ustava, kada je zamijenjen sa Srpska Republika BiH, koji je korišten do 12. avgusta 1992. godine, kada je uveden Srpska Republika. Taj naziv je septembra 1992. godine zamijenjen sadašnjim - Republika Srpska.

Autoputevi RS

9. januar - Dan Republike Srpske

