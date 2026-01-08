Smanjite brzinu: Snijeg i poledica otežavaju saobraćaj

snijega koji i jutros pada u većem dijelu Republike Srpske i Federacije BiH na kolovozima ima snijega, mjestimično i poledice, a dodatna opasnost na putevima prijeti i od oborenih stabala, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Vozačima se posebno skreće pažnja na sve dionice u višim, planinskim predjelima i preko prevoja, gdje je za teretna vozila sa prikolicom i šlepere obavezna upotreba lanaca.

Povećana je opasnost od odrona na dionicama u usjecima, ap se vozačima savjetuje maksimalno oprezna vožnja prilagođenu stanju i uslovima na putu, uz obaveznu upotrebu zimske opreme.

Otežano je saobraćanje i u gradskim zonama, pa iz AMS-a vozače upozoravaju na pojačan oprez i prilagođenu brzinu kretanja, posebno zbog pješaka koji se, usljed snijega na trotoarima, često kreću samim kolovozom.

Povodom proslave Dana Republike Srpske, danas se od 12.00 do 22.00 časa zabranjuje saobraćaj za sva motorna vozila preko 3,5 tone ukupne mase, osim teretnih vozila javnih i komunalnih službi na dionicama magistralnih puteva GP Rača-Bijeljina, Bijeljina-Brčko, Brčko-Šamac, Šamac-Modriča-Šešlije-Johovac, Čatrnja-GP Gradiška; granica Republika Srpska/Hrvatska-Gradiška i Klašnice-Banjaluka Čajavec.

Zabrana se odnosi i na dionice auto-puta Banjaluka-Doboj /Johovac/ i Gradiška-Banjaluka.

Zabrana od 12.00 do 22.00 i sutra od 7.00 do 18.00 časova biti na svim ulicama na teritoriji grada Banjaluka, izuzev ulica na dionicima magistralnih puteva - Rade Radića, Bulevar vojvode Stepe Stepanovića, Bulevar vojvode Petra Bojovića, Bulevar srpske vojske, Knjaza Miloša, Branka Popovića /istočni tranzit/, Manjačkih ustanika, Omladinska i Krajiških brigada sa ulicom Ranka Šipke /zapadni tranzit/.

Na području Banjaluke zabranjen je prevoz eksplozivnih materija, naoružanja i vojne opreme u drumskom saobraćaju.

U toku je sanacija magistralnog puta Rača-Bijeljina u rejonu Balatuna i Trnjaka, a na mostu na graničnom prelazu Rača saobraćaj se odvija jednom trakom naizmjenično od 7.00 do 17.00 časova.

Zbog radova na magistralnom putu Rača-Bijeljina i na mostu na graničnom prelazu Rača saobraća se naizmjenično jednom kolovoznom trakom od 07.00 do 17.00 časova.

Zbog sanacije klizišta uz magistralni put, na dionici Dobro Polje-Miljevina, izmijenjen je saobraćaj uz postavljenu saobraćajnu signalizaciju.

Izmijenjen je režim saobraćaja na auto-putu Banjaluka-Gradiška i Banjaluka-Doboj zbog uređenja razdjelnog pojasa za period 2025. i 2026. godine.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas.

Deminiranja su aktuelna u kamenolomu Han Derventa na dionici magistralnog puta Lapišnica-Ljubogošta u mjestu Donja Ljubogošta u opštini Pale i u Rogoušićima na magistralnom putu Podromanija-Sumbulovac-Donja Ljubogošta.

U FBiH na magistralnom putu Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila veće nosivosti i dalje obustavljen.

Zbog oborenih stabala obustavljen je saobraćaj na magistralnom putu Bosansko Grahovo-Strmica, dok je na pravcima Bosansko Grahovo-Drvar i Bosansko Grahovo-Resanovci na snazi zabrana saobraćaja za teretna motorna vozila.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.

Zbog zimskih uslova za vožnju u Hrvatskoj, na graničnom prelazu Izačić na snazi je

zabrana saobraćanja za teretna vozila sa prikolicom i šlepere.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone.

Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.