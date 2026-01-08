Među 25 najbogatijih u regionu i čovjek iz BiH

Bogatstvo 100 najbogatijih ljudi u regionu za godinu dana uvećano je za dvije milijarde evra. Prema rastu bogatstva, regionalni biznismeni prate svjetski trend.

Nije, međutim, baš sve u našem regionu isto kao u razvijenom svijetu. Na primjer, visokotehnološke kompanije koje su prethodne dvije-tri godine predvodile listu 100 najbogatijih sada su u blagom padu.

Na Listi 100 najbogatijih najviše je (48) poslovnih ljudi iz Srbije. Poslije dvogodišnje dominacije biznismena iz Hrvatske na vrh liste vratio se tandem iz Srbije, piše portal Ned‌jeljnik.

Vlasnik Delta holdinga ponovo je najbogatiji poslovni čovjek u regionu. U stopu ga prati porodica Kostić, koja je uspješno preuzela upravljanje MK grupom.

U prvih 10 najbogatijih su četiri biznismena iz Srbije i šest iz Hrvatske – bogatstvo te četvorice iz Srbije vrijedi 9,8 milijardi evra, a šestorice iz Hrvatske – 10,9 milijardi eura.

Simultanku hrvatskih i srpskih najbogatijih biznismena prvi narušava biznismen iz Bosne i Hercegovine, Senad Džambić, vlasnik Binga, koji se smjestio na 21. mjesto Liste 100 najbogatijih. Četvorica najbogatijih Crnogoraca vrijede koliko sam Filip Cepter.

Nesumnjivo, veličina tržišta igra presudnu ulogu u bogatstvu vlasnika kompanija.

