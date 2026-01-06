Cijena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

Cijena zlata se stabilizovala usljed političkih tenzija u Venecueli i očekivanih ekonomskih podataka iz SAD, dok je srebro poraslo treći put zaredom, objavio je Blumberg.

Spot cijena zlata je skočila na oko 4.450 dolara po unci, nakon što je porasla za 2,7 odsto u prethodnoj sesiji usljed pritvaranja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

Eskalacija sukoba u Venecueli izazvala je kratkoročni porast potražnje za zlatom kao sigurnom imovinom, ali uticaj sukoba "može biti ograničen" ukoliko se tenzije na Karibima ne pojačaju, rekao je Dilin Vu, analitičar u kompaniji "Peperstone Group Ltd".

Trgovci takođe prate brojne podatke iz američke ekonomije koji će biti objavljeni ove nedjelje, a glavni je izvještaj o zaposlenosti za decembar koji će biti objavljen u petak, 9. januara.

Zlato je na dobrom putu da ostvari najbolji godišnji učinak od 1979. godine, dostigavši niz rekordnih maksimuma tokom prošle godine zahvaljujući podršci centralnih banaka i prilivu u fondove koji se trguju na berzi i koji su podržani zlatom, navodi američka agencija.

Tri uzastopna smanjenja kamatnih stopa američkih Federalnih rezervi takođe su bila pozitivan faktor za plemeniti metal.

Zlatne poluge su dostigle rekordnih 4.549,92 dolara 26. decembra. Neke vodeće banke predviđaju dalji rast ove godine, posebno zato što se očekuje da će Fed dodatno smanjiti kamatne stope, a američki predsjednik Donald Tramp je najavio smjenu rukovodstva američke centralne banke.

Srebro je poraslo za 1,7 odsto na 77,90 dolara po unci, platina je porasla za 1 odsto, a paladijum se nije mnogo promijenio. Blumbergov indeks spot dolara, koji mjeri snagu američke valute, porastao je za 0,1 odsto.

Bitkoin je porastao na tronedjeljni maksimum, a digitalna sredstva počinju da sustižu rast akcija i plemenitih metala.