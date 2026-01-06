Logo
Large banner

Cijena zlata se stabilizuje, srebro raste treći dan zaredom

Izvor:

Tanjug

06.01.2026

19:19

Komentari:

0
Цијена злата се стабилизује, сребро расте трећи дан заредом
Foto: Unsplash

Cijena zlata se stabilizovala usljed političkih tenzija u Venecueli i očekivanih ekonomskih podataka iz SAD, dok je srebro poraslo treći put zaredom, objavio je Blumberg.

Spot cijena zlata je skočila na oko 4.450 dolara po unci, nakon što je porasla za 2,7 odsto u prethodnoj sesiji usljed pritvaranja venecuelanskog lidera Nikolasa Madura.

Eskalacija sukoba u Venecueli izazvala je kratkoročni porast potražnje za zlatom kao sigurnom imovinom, ali uticaj sukoba "može biti ograničen" ukoliko se tenzije na Karibima ne pojačaju, rekao je Dilin Vu, analitičar u kompaniji "Peperstone Group Ltd".

Trgovci takođe prate brojne podatke iz američke ekonomije koji će biti objavljeni ove nedjelje, a glavni je izvještaj o zaposlenosti za decembar koji će biti objavljen u petak, 9. januara.

Zlato je na dobrom putu da ostvari najbolji godišnji učinak od 1979. godine, dostigavši niz rekordnih maksimuma tokom prošle godine zahvaljujući podršci centralnih banaka i prilivu u fondove koji se trguju na berzi i koji su podržani zlatom, navodi američka agencija.

Паљење бадњака

Gradovi i opštine

Proslavljen Badnji dan u Prijedoru

Tri uzastopna smanjenja kamatnih stopa američkih Federalnih rezervi takođe su bila pozitivan faktor za plemeniti metal.

Zlatne poluge su dostigle rekordnih 4.549,92 dolara 26. decembra. Neke vodeće banke predviđaju dalji rast ove godine, posebno zato što se očekuje da će Fed dodatno smanjiti kamatne stope, a američki predsjednik Donald Tramp je najavio smjenu rukovodstva američke centralne banke.

Srebro je poraslo za 1,7 odsto na 77,90 dolara po unci, platina je porasla za 1 odsto, a paladijum se nije mnogo promijenio. Blumbergov indeks spot dolara, koji mjeri snagu američke valute, porastao je za 0,1 odsto.

Bitkoin je porastao na tronedjeljni maksimum, a digitalna sredstva počinju da sustižu rast akcija i plemenitih metala.

Podijeli:

Tagovi:

srebro

Zlato

cijena

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Прослављен Бадњи дан у Приједору

Gradovi i opštine

Proslavljen Badnji dan u Prijedoru

41 min

0
Сусрет три бадњака из три теслићка села

Gradovi i opštine

Susret tri badnjaka iz tri teslićka sela

43 min

0
Додик: Драго ми је што је Род Благојевић поново са нама

Republika Srpska

Dodik: Drago mi je što je Rod Blagojević ponovo sa nama

46 min

0
Бањалучани прославили Бадњи дан

Banja Luka

Banjalučani proslavili Badnji dan

50 min

0

Više iz rubrike

Минус је увелико ту: Какве су тренутно цијене пелета

Ekonomija

Minus je uveliko tu: Kakve su trenutno cijene peleta

12 h

0
Посао за стотине раднике: Странци улажу у општину у Српској

Ekonomija

Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

20 h

0
Бањалучка пивара

Ekonomija

Olvi Grup završila akviziciju Banjalučke pivare

1 d

0
Забиљежен раст криптовалута: Биткоин предводи тржиште

Ekonomija

Zabilježen rast kriptovaluta: Bitkoin predvodi tržište

1 d

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

19

41

Ova 4 horoskopska znaka privlače novac i uspjeh bez muke

19

39

Nije kraj padavinama, stižu nove

19

34

Poznato stanje povrede Nikole Jokića

19

29

Buna i Neretva poplavile više naselja u Mostaru

19

26

Badnji dan u Trebinju u znaku humanosti

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner