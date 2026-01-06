Susret tri badnjaka iz tri teslićka sela

Tri badnjaka iz tri komšijska sela susrela su se na Gornjem Buletiću. Domaćini su bili vrijedni – u cik zore poranili su u svojim selima, usjekli badnjake i obilazili kuće. A prije podne, putevi su im se, tradicionalno, spojili na platou – mjestu susreta, radosti i sloge naroda pribinićkog kraja.

"Pošto nas je malo zima, nije iznenadila, nego hvala Bogu okitila snijegom dosta, kod nas lično u selu našem nije se moglo proći kroz sve zaseoke zbog velikog snijega i leda. Uglavnom, protokol ide, badnjak smo usijekli na vrijeme kako treba i došli na sastanak sa ostalim badnjacima", rekao je domaćin badnjaka iz Pribinića Veselin Josipović.

"Hvala Bogu obišli smo sve kuće koje smo trebali obići sa badnjakom. Velika je čast biti domaćin, a i obaveza. Hvala mom zaseoku i mojim kolegama da su mi dopustili da budem domaćin i povjerili mi tu čast", istakao je domaćin badnjaka iz Buletića Boris Simić.

"Obaveze domaćina su da organizuje ljude, ujutro da se okupimo, da odemo u sječu badnjaka i provezemo badnjak kroz selo", kazao je domaćin badnjaka iz Gornjeg Buletića Dario Ostojić.

A na susretu tri badnjaka, iz godine u godinu, sve veći broj mladih. Važno je to, pričaju mještani, jer na mladima je da tradiciju sačuvaju i nastave.

"Meni je baš fino zato što se okupimo, ljudi iznesu svega, svake godine ću ga ovdje i slaviti dok sam živ i dok znam za sebe", "Vidi se neka sloga naša, da smo jedno, zajedno svi, predstojeći praznici Božić, vrijeme praštanja", utisci su mještana Teslića.

Božić je praznik porodice i zajedništva. A upravo ovdje, među narodom tri teslićka sela, možda se i najljepše vidi kako one istinske vrijednosti ne žive na riječima, već na djelima.

"Družimo se jedni sa drugima, šaljemo jednu poruku mira, prije svega sloge, zajedništva i ljubavi našim tradicionalnim pozdravom Mir Božiji – Hristos se rodi", poručio je sveštenik u Pribiniću protonamjesnik Dragan Marković.

Iz tri teslićka sela danas stiže i poruka – sačuvaće svoju tradiciju i nastaviti da prenose na mlade naraštaje. Sve to sa željom da ih zajedničke vrijednosti, kao i sam badnjak, uvijek drže na okupu.