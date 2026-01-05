Posao za stotine radnike: Stranci ulažu u opštinu u Srpskoj

Geografski položaj i blizina Evropske unije glavne su komparativne prednosti opštine Brod. Procedure o uspostavljanju bescarinske poslovne zone privode se kraju. Potencijalnim investitorima opština nudi brojne pogodnosti.

Saglasnost za određivanje područja “Slobodne zone Brod“ dala je Vlada Republike Srpske, a resorno ministarstvo utvrdilo da postoji ekonomska opravdanost za njeno osnivanje.

Posao za 200 radnika

U prve dvije godine posao bi trebalo da dobije oko 200 radnika. U istom periodu planirana je nabavka savremene opreme za poslovanje, vrijedne pet miliona maraka.

Dio bescarinske zone trebalo bi da bude i kompanija Skaj adapter. Zapošljavaju dvije stotine radnika. Sve što proizvedu izvoze na evropsko tržište, prenijela je RTRS.

Granicu dnevno prolaze dva do tri njihova kamiona. Uvođenje bescarinske zone ubrzaće carinske procedure i smanjiti čekanje.

Veća produktivnost i bolja proizvodnja

"Roba kad uđe na granicu postoji procedura, od dva tri pet sati čeka, ovako će odmah doći kod nas i može ići u proizvodnju. Samim tim što ubrzavao imaćemo veću produktivnost i bolju proizvodnju", kaže Dejan Simidžija, direktor firme “Skaj adapter” Brod.

Povoljna cijena zemljišta

Povoljna cijena zemljišta po kvadratnom metru,oslobađanje plaćanja komunalne naknade neke su od pogodnosti koje opština nudi novim investitorima.

"Najatraktivniji dio zemljišta koji se nalazi 300 metara od graničnog prelaza ima cijenu od 25 KM po metru kvadratnom. Shodno ulaganjima, najprije po broju zaposlenih tada cijena opada u procentima i za investitora koji zaposli preko 51 radnika, cijena je besplatna", rekao je Milan Zečević, načelnik opštine Brod.

Problem su predstavljali neriješeni imovinski odnosi. Dobar dio posla sada je završen.

"Mi smo uspjeli da na svoje ime, odnosno na ime opštine Brod upišemo 1.043.000 kvadratnih metara nepokretnosti. Mi smo otprilike pola od te površine namijenili za bescarinsku zonu jer smo za tu zonu planirali glavne lokacije uz magistralni put koji vodi direktno do graničnog prelaza", navela je za RTRS Jovana Ignjatić, načelnik Odjeljenja za prostorno planiranje i imovinsko-pravne poslove opštine Brod.

Očekuju se austrijski investitori i kineske delegacije

Baš iz tog razloga, Brod bi mogao biti jedna od stanica za buduća ulaganja austrijskih privrednika.

"Jako pozitivan utisak i vidim da se vodilo računa o svim detaljima. Sigurno je lokacija i sve prednosti položaja su prednost za donošenje takve odluke", navodi Marta Suda, trgovinska savjetnica Ambasade Austrije u BiH.

"Neka četiri sata vožnje vi ste na autoputevima, i u Austriji. Nadamo se da će to za početak biti dovoljno da zainteresuje austrijske investitore oko svega ovoga. Za svaku firmu koja krene sa izgradnjom pogona unutar naših poslovnih zona do kapije firme opština će o svom trošku dovesti putnu, kanalizacionu, vodovodnu i elektro infrastrukturu", rekao je načelnik Zečević.

Sastanak sa predstavnicima Ambasade Austrije prvi je korak u privlačenju novih investitora. Očekuju dolazak kineskih poslovnih delegacija, a u narednih mjesec dana bescarinska poslovna zona trebala bi biti uspostavljena.