Minus je uveliko tu: Kakve su trenutno cijene peleta

Pelet je početkom grijne sezone postao jedan od najtraženijih proizvoda u BiH, a liste čekanja kod proizvođača i dalje su prisutne, dok pojedini građani već sada rezervišu ogrev i za narednu godinu.

Naime, kako kažu proizvođači, cijene se kreću od 535 do 690 maraka, zavisno od klase peleta.

U firmi "Drvoprodex" iz Banjaluke kažu da trenutno bilježe veliki broj upita za pelet, te da ih građani svakodnevno zovu kako bi rezervisali ovaj ogrev.

"Mi od početka novembra nismo primali nove narudžbe, jer smo već imali veliki broj ranije dogovorenih isporuka, ali sada građani već rezervišu pelet za narednu godinu", kazali su iz ovog preduzeća.

Dodaju da je trenutna cijena palete 535 KM, uključujući i prevoz, ali da za sada ne mogu precizirati kakve će biti cijene u narednom periodu.

"Tokom ljetnih mjeseci gotovo da nije bilo narudžbi, a zatim je krajem septembra i početkom oktobra interesovanje naglo poraslo, tako da od novembra nismo primali nove narudžbe", navode iz "Drvoprodeksa".

Slična situacija je i u sarajevskoj kompaniji "Drvosječa", koja posluje putem predstavništava u nekoliko gradova širom Bosne i Hercegovine, iz koje navode da cijena zavisi od klase.

"Tako je pelet A2 klase trenutno dostupan po cijeni od 670 KM po toni, dok A1 klasa dostiže cijenu i do 690 KM po toni plus prevoz. Imamo veoma mnogo narudžbi, kupci čak moraju čekati nekoliko dana na isporuku", navode iz ove firme i dodaju da se intenzivno radi na isporuci kako bi se zadovoljile potrebe tržišta.

I Goran Ivanović, predstavnik proizvođača peleta u BiH, kaže da je neočekivano velika potražnja iznenadila i same proizvođače.

"Peleta trenutno ima na benzinskim pumpama i u slobodnoj prodaji. Proizvođači koji su ranije preuzeli veliki broj narudžbi još vrše isporuke. Pretpostavljamo da su potrošači već obezbijedili određene količine, ali ukoliko se obistine najave o obilnim padavinama i ukoliko zima potraje, biće primorani da dodatno kupuju", kazao je Ivanović.

On upozorava da bi u slučaju obilnih snježnih padavina moglo doći do otežanog dotoka sirovina, što bi dodatno uticalo na tržište peleta, da bude nestašice. Ali ističe da se nada da se takva situacija neće desiti.

Podsjetio je da su tokom gotovo mrtve ljetne sezone, zbog minimalne potražnje i niskih cijena, proizvođači smanjili proizvodnju, prenosi portal "Nezavisne".

"Čak ni izvoz nije bio bolji nego prethodnih godina, tako da ništa nije nagovještavalo tako veliku potražnju koja se pojavila od početka septembra. U prvom talasu su sve količine na domaćem tržištu bile rasprodate, a zatim su se počele praviti liste narudžbi", istakao je Ivanović.

Objasnio je da je zbog velike potražnje evidentan i nedostatak peleta u prethodna dva mjeseca, kao i visoke cijene kod nekih distributera.

"U saradnji s nadležnim ministarstvima u Bosni i Hercegovini činimo sve što je moguće da stabilizujemo tržište peleta, da spriječimo nagli rast cijena i da svakog potrošača snabdijevamo potrebnom količinom", rekao je Ivanović.

Kako je rekao, proizvodnja peleta je od septembra porasla za oko 70 odsto.