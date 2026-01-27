Političarka pucala na ikonu Isusa i Marije - sada pred sudom

Sanija Ameti (34), švajcarska politička aktivistkinja i odbornica u Cirihu, suočava se sa sudskim postupkom zbog optužbi za bogohuljenje nakon što je pucala iz vazdušne puške na ikonu Isusa i Marije.

Proces počinje u srijedu, 28. januara pred Okružnim sudom u Cirihu, a njoj se na teret stavlja krivično djelo povrede slobode vjeroispovijesti i bogohuljenje.

Prema mišljenju pravnih stručnjaka koje su kontaktirali švajcarski mediji, vjerovatno će uslijediti osuđujuća presuda. Bivši savezni sudija ocijenio je da je slučaj „izuzetno neobičan“ i da će sud morati da izbalansira između slobode izražavanja i zaštite vjerskih osjećanja.

S druge strane, sama Ameti očekuje oslobađajuću presudu.

Podsjetimo, Sanija Ameti bila je glavni akter skandala pretprošle godine kada je vježbajući pucanje izrešetala sliku Bogorodice s Isusom.

Ameti je nakon toga detaljno komentarisala incident. Svoju objavu na Instagramu opisala je kao „glupu“ i rekla da se stidi. Nakon incidenta, izbila je burna reakcija protiv Ametijeve.

"Dugo se nisam usuđivala da izađem iz kuće", rekla je tada.

U međuvremenu, ona je podnijela ostavku na mjesto vođstva Zelenih liberala u Cirihu i postala nezavisna politička aktivistkinja.

Švajcarski mediji pisali su da je Ameti rođena u BiH, a da je Švajcarsku s roditeljima došla kao izbjeglica 1995. godine. Neki spominju i njene veze s Prištinom. U Švajcarskoj je od svoje treće godine. Otac joj je prije rata bio profesor biologije i političar u ondašnjoj SFRJ.

Diplomirala je 2011. godine na Kantonalnoj školi u Cirihu, a zatim završila pravo na Univerzitetu u ovom gradu sa radom na temu sajber bezbjednosti. Tokom političke karijere se isticala oštrim stavovima i po pitanju Rusije, ali i raznih zakona Švajcarske. Bila je oštra prema odluci građana na referendumu 2021. da muslimanke ne smiju da prekrivaju lice u javnosti.

Ukoliko bude osuđena, kazna može uključivati novčanu sankciju ili uslovnu kaznu zatvora. Ali, svakako će imati političke posljedice jer je ovaj slučaj već uticao na njen kredibilitet kao političke aktivistkinje i odbornice u Cirihu.