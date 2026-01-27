Promjene na tijelu koje ukazuju na nedostatak vitamina: Ne ignorišite ih

Za normalno funkcionisanje tijela potrebno je najmanje 13 vrsta vitamina, a svaki od njih ima ključnu ulogu u jačanju imuniteta i održavanju zdravlja.

Kada tijelu nedostaje neki od ovih vitamina, često se to odražava kroz promjene na koži, kosi, noktima, ali i kroz druge simptome koje lako možemo previdjeti. Prepoznavanje ovih znakova može pomoći u prevenciji ozbiljnijih zdravstvenih problema.

Crveni osip i gubitak kose

Ovi simptomi mogu ukazivati na manjak biotina (vitamin B7). Rješenje je uključiti u ishranu kuhana jaja, losos, avokado, gljive, orašaste plodove i banane.

Promjene na koži poput akni

Osim cinka, akne mogu nastati zbog nedostatka esencijalnih masnih kiselina, vitamina A i D. Konzumiranje ribe poput lososa i sardina, orašastih plodova, povrća poput mrkve i crvene paprike te izlaganje suncu može pomoći u nadoknadi ovih nutrijenata.

Trnci i peckanje u rukama i nogama

Ovi simptomi često su znak nedostatka vitamina B skupine, posebno B6, B9 i B12. Preporučuje se konzumiranje špinata, šparoga, graha, jaja i peradi.

Suhe i natečene oči

Vitamin A je neophodan za zdravlje očiju, posebno za one koji mnogo vremena provode ispred ekrana. Ovaj vitamin, kao i karotenoidi lutein i zeaksantin koji se nalaze u zelenom lisnatom povrću i žumancetu, štite oči od UV oštećenja i oksidativnog stresa.

Pucanje kože na usnama

Ako primijetite ispucale ili suve usne, moguće je da vam nedostaju željezo, cink ili vitamini B skupine (B2, B3, B12). Za nadoknadu ovih nutrijenata, preporučuje se konzumacija blitve, kikirikija, mahunarki, peradi, lososa, tune, jaja i povrća poput brokule i crvene paprike.

Grčevi i bolovi u mišićima

Ako osjećate grčeve ili bolove u mišićima, moguće je da vam nedostaju minerali poput magnezijuma, kalcijuma i kalijuma.

Prateći signale koje nam tijelo šalje, možemo na vrijeme prepoznati nedostatak vitamina i minerala te spriječiti ozbiljnije zdravstvene posljedice. Pravilan izbor hrane i, po potrebi, suplementacija, ključni su za očuvanje zdravlja i vitalnosti.