Šta se dešava sa tijelom kada popijemo rasol?

Izvor:

Stil Kurir

27.01.2026

18:49

Čaša rasola (vode od kiselog kupusa) na prazan stomak mnogima zvuči neobično, ali ovaj stari „narodni trik“ ima i svoje fiziološko objašnjenje.

Umjeren unos može imati niz efekata na organizam – od bržeg razbuđivanja do boljeg varenja. Evo šta se zapravo dešava u tijelu.

1. Brza rehidratacija i nadoknada elektrolita

Tokom noći tijelo gubi tečnost i minerale. Rasol je bogat natrijumom i sadrži kalijumom, pa pomaže da se elektroliti brzo nadoknade. Zato se mnogi osjećaju „življe“ već nekoliko minuta nakon ispijanja male količine.

2. Podsticanje varenja

Fermentisana tečnost stimuliše lučenje želudačnih sokova. To može olakšati jutarnju tromost digestivnog sistema, smanjiti nadutost i pripremiti stomak za doručak. Kod nekih ljudi se poboljšava i redovnost stolice.

3. Podrška crijevnoj flori

Ako je rasol prirodno fermentisan (bez sirćeta), sadrži korisne bakterije i organske kiseline. One mogu doprinijeti ravnoteži crijevne mikrobiote, što je važno za imunitet i opšte zdravlje.

4. Stabilniji krvni pritisak kod osoba sa niskim pritiskom

Zbog sadržaja soli, rasol može blago povisiti pritisak kod onih koji pate od jutarnje hipotenzije. Mnogi navode da im pomaže protiv vrtoglavice i slabosti u ranim satima.

5. Brži oporavak poslije napora ili neprospavane noći

Rasol pomaže tijelu da se „resetuje“ nakon fizičkog napora, znojenja ili manjka sna. Zbog elektrolita, često se koristi i kao prirodna alternativa sportskim napicima.

6. Moguće ublažavanje mamurluka

Iako nije čudotvoran lijek, rasol može smanjiti glavobolju i mučninu nakon alkohola jer nadoknađuje izgubljene minerale i podstiče hidriranje.

Koliko je dovoljno?

Ne treba pretjerivati. Dovoljno je 50–100 ml (pola čaše) ujutru. Veće količine mogu opteretiti želudac i unijeti previše soli.

Ko treba da bude oprezan?

-Osobe sa visokim krvnim pritiskom

-Oni koji imaju probleme sa želucem (gastritis, čir)

-Ljudi na dijeti sa smanjenim unosom soli

Za njih rasol nije zabranjen, ali treba ga piti rijetko ili u minimalnoj količini – ili ga preskočiti.

Čaša rasola ujutru može biti jednostavan i prirodan način da se tijelo razbudi, hidrira i pripremi za dan. Ključ je u umjerenosti i izboru prirodno fermentisanog rasola. Ono što su naši stari znali iz iskustva, danas ima i svoje objašnjenje u biologiji tijela.

