Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

Izvor:
Avaz
27.01.2026
18:05
Komentari:0
Velika drama odvijala se u poslijepodnevnim satima na području opštine Kakanj.
Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, stijena je pala na automobil na putu Tršće - Ponijeri.
Scena
Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi
Žena koja se nalazila na mjestu suvozača u automobilu je povrijeđena, te je odvela ekipa Hitne pomoći.
Na terenu se nalaze i mašine, koje čiste odron kako bi put bio prohodan. Na terenu se nalazi i veliki broj pripadnika policije.
Najnovije
Najčitanije
20
06
19
53
19
52
19
52
19
50
Trenutno na programu