Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

Izvor:

Avaz

27.01.2026

18:05

Стијена се обрушила на пут
Foto: YouTube/Screenshot/Avaz TV

Velika drama odvijala se u poslijepodnevnim satima na području opštine Kakanj.

Kako javlja "Avazov" reporter s lica mjesta, stijena je pala na automobil na putu Tršće - Ponijeri.

Mina Kostic skrin

Scena

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

Žena koja se nalazila na mjestu suvozača u automobilu je povrijeđena, te je odvela ekipa Hitne pomoći.

Na terenu se nalaze i mašine, koje čiste odron kako bi put bio prohodan. Na terenu se nalazi i veliki broj pripadnika policije.

Tagovi:

Kakanj

stijena

