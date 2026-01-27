Jedna osoba stradala u požaru: Vatra ''progutala'' kuću

Izvor:
Danas oko 16 časova izbio je požar u stambenom objektu u Ulici Đure Daničića, u naselju Umka, nezvanično saznaje Telegraf.
Po dolasku vatrogasaca na lice mjesta, utvrđeno je da je požar zahvatio sprat i krov kuće, nakon čega se krovna konstrukcija urušila. U gašenju požara učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Obrenovca, Željeznika i Savskog venca, sa 17 vatrogasaca-spasilaca i pet vozila.
Tokom intervencije, u potkrovlju objekta je pronađeno jedna smrtno stradala osoba, nezvanično saznaje Telegraf.
Na licu mesta je ekipa Hitne pomoći.
