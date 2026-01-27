Logo
Large banner

Jedna osoba stradala u požaru: Vatra ''progutala'' kuću

Izvor:

Telegraf

27.01.2026

17:33

Komentari:

0
Једна особа страдала у пожару: Ватра ''прогутала'' кућу
Foto: Pixabay

Danas oko 16 časova izbio je požar u stambenom objektu u Ulici Đure Daničića, u naselju Umka, nezvanično saznaje Telegraf.

Po dolasku vatrogasaca na lice mjesta, utvrđeno je da je požar zahvatio sprat i krov kuće, nakon čega se krovna konstrukcija urušila. U gašenju požara učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Obrenovca, Željeznika i Savskog venca, sa 17 vatrogasaca-spasilaca i pet vozila.

svijeća свијећа

Srbija

Preminula Milica Mila Knežević

Tokom intervencije, u potkrovlju objekta je pronađeno jedna smrtno stradala osoba, nezvanično saznaje Telegraf.

Na licu mesta je ekipa Hitne pomoći.

Podijeli:

Tagovi:

požar

izgorjela kuća

izgorjelo tijelo

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Научници указују на ризик од глобалне катастрофе

Nauka i tehnologija

Naučnici ukazuju na rizik od globalne katastrofe

44 min

0
Лидија Бачић се скинула и показала огромне груди и савршено тијело

Scena

Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić

45 min

0
Кулен из Баната стигао до Мадагаскара: Смијали се Ивану, а сад осваја свијет

Srbija

Kulen iz Banata stigao do Madagaskara: Smijali se Ivanu, a sad osvaja svijet

46 min

0
Два мушкарца ухапшена због крађе и уништавања преко 100 гробова

Region

Dva muškarca uhapšena zbog krađe i uništavanja preko 100 grobova

51 min

0

Više iz rubrike

Погинуо млади политичар из Калесије

Hronika

Mladi političar iz Kalesije čuo da mu je umro rođak, pa poginuo na putu do njega

1 h

0
пруга илустрација

Hronika

U sudaru lokomotiva povrijeđena tri radnika

1 h

0
Хрватски хулигани изведени пред судију у Тузли

Hronika

Hrvatski huligani izvedeni pred sudiju u Tuzli

2 h

0
У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа

Hronika

U centru grada zaplijenjena veća količina droge: Uhapšena jedna osoba

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

18

05

Drama na putu: Stijena se obrušila na automobil, povrijeđena žena

17

57

Mina Kostić slomljena od bola: Objavila srceparajuće riječi

17

51

Bogdanoviću šest miliona godišnje za povratak u Partizan

17

49

Prilika za posao: Poljaci otvaraju tvornicu u Srpskoj

17

47

Njemačkoj hitno potrebni strani radnici

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner