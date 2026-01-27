Преминула Милица Мила Кнежевић

Извор:
Новинарка Милица Мила Кнежевић, преминула је у 94. години у Београду.
Милица Кнежевић рођена је 22. септембра 1937. године у Бару.
Дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету у Београду.
Први новинарски текст објавила је у "Народној обнови" 1958. године, док се новинарством професионално бавила од 1960. године.
Од 1962. године била је новинар у Телевизији Београд, гдје је радила 33 године. Од тога је 15 година била новинар ТВ Дневника.
Пратила је многобројна културна збивања. Била је извјештач, коментатор, писала је критичке осврте.
