Преминула Милица Мила Кнежевић

АТВ

27.01.2026

17:26

0
Новинарка Милица Мила Кнежевић, преминула је у 94. години у Београду.

Милица Кнежевић рођена је 22. септембра 1937. године у Бару.

Дипломирала је историју уметности на Филозофском факултету у Београду.

Први новинарски текст објавила је у "Народној обнови" 1958. године, док се новинарством професионално бавила од 1960. године.

Од 1962. године била је новинар у Телевизији Београд, гдје је радила 33 године. Од тога је 15 година била новинар ТВ Дневника.

Пратила је многобројна културна збивања. Била је извјештач, коментатор, писала је критичке осврте.

In memoriam

