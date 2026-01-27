Јак земљотрес погодио Србију

Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио око 11 часова на дубини од 12 километара.

На основу објављених координата, земљотрес се догодио на ободу града.

С обзиром на назначени интензитет, мала је вјероватноћа да је изазвао било какву материјалну штету.

(telegraf)