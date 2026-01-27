Јак земљотрес погодио Србију

Извор:
Телеграф
27.01.2026
12:23
Коментари:0
Земљотрес јачине 1.9 степени Рихтера погодио је данас подручје Кучева, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.
Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио око 11 часова на дубини од 12 километара.
На основу објављених координата, земљотрес се догодио на ободу града.
С обзиром на назначени интензитет, мала је вјероватноћа да је изазвао било какву материјалну штету.
(telegraf)
