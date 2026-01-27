Logo
Јак земљотрес погодио Србију

Извор:

Телеграф

27.01.2026

12:23

Коментари:

0
Zemljotres Potres Podrhtavanje tla
Фото: Printscreen/Youtube

Земљотрес јачине 1.9 степени Рихтера погодио је данас подручје Кучева, јавио је Републички сеизмолошки завод Србије.

Према тренутно доступним информацијама, потрес се догодио око 11 часова на дубини од 12 километара.

На основу објављених координата, земљотрес се догодио на ободу града.

С обзиром на назначени интензитет, мала је вјероватноћа да је изазвао било какву материјалну штету.

(telegraf)

Земљотрес

Србија

