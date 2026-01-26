Logo
Држављанин БиХ ухваћен у дивљачкој вожњи у Србији, возио 206 на сат

26.01.2026

19:08

policija Srbija
Фото: Танјуг/АП

Држављанин Босне и Херцеговине (43) искључен је данас, 26. јануара, из саобраћаја на подручју Лознице због насилничке вожње, након што је возио брзином већом од 200 километара на час, саопштило је Министарство унутрашњих послова Србије.

Како је наведено, возач је управљао возилом ауди А8 брзином од 205,9 километара на час на дионици мото-пута Лозница – Шабац, гд‌је је дозвољена брзина 100 километара на час.

Убрзо након тога, припадници Управе саобраћајне полиције искључили су из саобраћаја и другог страног држављанина. Ријеч је о педесетосмогодишњем држављанину Италије, који је на подручју Сомбора возилом ауди SQ8 прекорачио дозвољену брзину на више дионица пута.

Поледица

Свијет

Залеђени путеви направили хаос: Пријављено стотине удеса

Према саопштењу МУП-а, италијански држављанин се на државном путу Суботица – Сомбор кретао брзином од 183,5 километара на час, иако је ограничење 80 километара на час, док је у насељу Светозар Милетић возио брзином од 145,7 километара на час, гд‌је је дозвољено 50 километара на час.

Такође, овај возач је извршио и непрописно претицање једног возила преко неиспрекидане уздужне линије.

Оба возача искључена су из саобраћаја, а против њих су поднесене прекршајне пријаве због насилничке вожње.

