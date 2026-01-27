Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić

Izvor:
ATV
27.01.2026
17:21

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille očigledno jako priželjkuje ljeto, barem ako je suditi po najnovijoj objavi na njenom Instagramu.
Naime, Lidija je, iako je tek kraj januara, obukla bikini i fotkala se u ogledalu, što je oduševilo njene pratioce koji se nisu mogli suzdržati od komentara.
Nije posebno objasila zašto je obukla bikini, radi li se o nekom novom snimaju ili se samo opušta negdje na velnesu.
Bilo kako bilo, Lidija je još jednom pokazala zavidnu liniju koju već godinama održava.
U prvom planu na fotografijama su bile ogromne grudi koje je pjevačica jedva obuzdala.
Lille je objavila i nekoliko fotki s koncerta na kojima vidno uživa u pjevanju, koje je definitivno njena velika strast, prenosi Avaz.
Svoje pratioce prije nekoliko dana počastila je snimkom na kojem se vidi sva raskoš njenog zgodnog tijela.
