Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille očigledno jako priželjkuje ljeto, barem ako je suditi po najnovijoj objavi na njenom Instagramu.

Naime, Lidija je, iako je tek kraj januara, obukla bikini i fotkala se u ogledalu, što je oduševilo njene pratioce koji se nisu mogli suzdržati od komentara.

Nije posebno objasila zašto je obukla bikini, radi li se o nekom novom snimaju ili se samo opušta negdje na velnesu.

Bilo kako bilo, Lidija je još jednom pokazala zavidnu liniju koju već godinama održava.

U prvom planu na fotografijama su bile ogromne grudi koje je pjevačica jedva obuzdala.

Lille je objavila i nekoliko fotki s koncerta na kojima vidno uživa u pjevanju, koje je definitivno njena velika strast, prenosi Avaz.

Svoje pratioce prije nekoliko dana počastila je snimkom na kojem se vidi sva raskoš njenog zgodnog tijela.