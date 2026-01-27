Logo
Ne može da obuzda ogromne grudi: Skinula se Lidija Bačić

Izvor:

ATV

27.01.2026

17:21

Komentari:

0
Лидија Бачић се скинула и показала огромне груди и савршено тијело
Foto: Instagram

Hrvatska pjevačica Lidija Bačić Lille očigledno jako priželjkuje ljeto, barem ako je suditi po najnovijoj objavi na njenom Instagramu.

Naime, Lidija je, iako je tek kraj januara, obukla bikini i fotkala se u ogledalu, što je oduševilo njene pratioce koji se nisu mogli suzdržati od komentara.

Nije posebno objasila zašto je obukla bikini, radi li se o nekom novom snimaju ili se samo opušta negdje na velnesu.

Bilo kako bilo, Lidija je još jednom pokazala zavidnu liniju koju već godinama održava.

Мирјана Пајковић

Region

Upetljan i predsjednik Jakov Milatović: Oglasila se Mirjana Pajković

U prvom planu na fotografijama su bile ogromne grudi koje je pjevačica jedva obuzdala.

Lille je objavila i nekoliko fotki s koncerta na kojima vidno uživa u pjevanju, koje je definitivno njena velika strast, prenosi Avaz.

Svoje pratioce prije nekoliko dana počastila je snimkom na kojem se vidi sva raskoš njenog zgodnog tijela.

Lidija Bačić

Komentari (0)
