Mladi političar iz Kalesije čuo da mu je umro rođak, pa poginuo na putu do njega

27.01.2026

16:52

Погинуо млади политичар из Калесије
Foto: Facebook

Alen Majdančić (38), vijećnik u Opštinskom vijeću Kalesija, stradao je u saobraćajnoj nesreći koja se sinoć, 26. januara, desila u mjestu Dubrave Donje u Živinicama.

Prema nezvaničnim informacijama, on je dobio informaciju da mu je rođak preminuo u Domu zdravlja Živinice od posljedica srčanog udara i krenuo je prema licu mjesta.

Ipak, tada je došlo do ove nesreće, a vijećnik je bio suvozač u vozilu.

Sam Majdančić je bio dugogodišnji zdravstveni radnik, s obzirom da je radio kao fizioterapeutski tehničar.

Od 2019. godine je bio član Pokreta demokratske akcije (PDA). U aktuelnom sazivu Opštinskog vijeća Kalesija (2024–2028) obavljao je funkciju vijećnika, a bio je i predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Opštine Kalesija. Takođe, bio je član Komisije za utvrđivanje vrijednosti nepokretnosti i prava u prometu Opštine Kalesija, prenosi Avaz.

Saobraćajna nesreća

