U centru grada zaplijenjena veća količina droge: Uhapšena jedna osoba

Izvor:
Kurir
27.01.2026
15:31
Komentari:0
Velika količinina droge, kako Kurir saznaje, zaplijenjena je danas u centru Beograda!
Prema nezvaničnim informacijama, pretresom V. R. (24) policija je kod njega pronašla paket sa oko pola kilograma kokaina, a potom pretresom njegovog stana još oko pet kilograma marihuane, zatim vagice za precizno mjerenje droge i manje količine drugih sintetičkih droga.
Fudbal
Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako se saznaje, V. R. je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.
Srbija
25 min0
Svijet
23 min0
Republika Srpska
32 min1
Ekonomija
34 min0
Hronika
53 min0
Hronika
2 h0
Hronika
3 h0
Hronika
4 h0
Najnovije
Najčitanije
15
47
15
44
15
41
15
40
15
34
Trenutno na programu