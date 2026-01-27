U centru grada zaplijenjena veća količina droge: Uhapšena jedna osoba

Velika količinina droge, kako Kurir saznaje, zaplijenjena je danas u centru Beograda!

Prema nezvaničnim informacijama, pretresom V. R. (24) policija je kod njega pronašla paket sa oko pola kilograma kokaina, a potom pretresom njegovog stana još oko pet kilograma marihuane, zatim vagice za precizno mjerenje droge i manje količine drugih sintetičkih droga.

Fudbal Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako se saznaje, V. R. je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.