U centru grada zaplijenjena veća količina droge: Uhapšena jedna osoba

Kurir

27.01.2026

15:31

0
У центру града заплијењена већа количина дроге: Ухапшена једна особа
Foto: Tanjug

Velika količinina droge, kako Kurir saznaje, zaplijenjena je danas u centru Beograda!

Prema nezvaničnim informacijama, pretresom V. R. (24) policija je kod njega pronašla paket sa oko pola kilograma kokaina, a potom pretresom njegovog stana još oko pet kilograma marihuane, zatim vagice za precizno mjerenje droge i manje količine drugih sintetičkih droga.

Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, kako se saznaje, V. R. je uhapšen i njemu je određeno zadržavanje do 48 sati.

Beograd

oduzeta droga

