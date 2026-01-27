Logo
Large banner

Smrtonosni virus izaziva paniku: Pojačana provjera na aerodromima i graničnim prelazima

27.01.2026

15:24

Komentari:

0
Смртоносни вирус изазива панику: Појачана провјера на аеродромима и граничним прелазима
Foto: Pixabay/MasterTux

Pojava smrtonosnog virusa Nipa u Zapadnom Bengalu u Indiji izaziva zabrinutost širom Azije, što dovodi do pojačanih provjera na aerodromima i graničnim prelazima.

Tajland je počeo provjeravati putnike koji dolaze iz Zapadnog Bengala na aerodromima Suvarnabhumi, Don Mueang i Puket, dok je Nepal uveo slične mjere na aerodromima u Katmanduu i na kopnenim granicama.

Tajvan razmatra klasifikaciju Nipe kao bolesti kategorije 5 koja se mora prijaviti, što zahtijeva hitno prijavljivanje i stroge mjere kontrole.

Izbijanje je započelo ranije ovog mjeseca kada se pet zdravstvenih radnika u Zapadnom Bengalu zarazilo virusom, od kojih je jedan u kritičnom stanju.

Седам навијача погинуло у судару комбија и камиона

Fudbal

Prvi snimak nakon jezive nesreće u kojoj je stradalo 7 navijača

Vlasti su stavile u karantenu oko 110 osoba koje su bile u kontaktu s njima.

Virus, koji prirodno prenose voćni šišmiši, a ponekad i svinje, može prijeći na ljude, a zatim se širiti s osobe na osobu, često bliskim kontaktom ili kontaminiranom hranom.

Stope smrtnosti su alarmantno visoke, u rasponu od 40 do 75 odsto, a ne postoji in‌jekcija ili odobreni tretman.

Monoklonska antitijela se nabavljaju, ali zalihe su ograničene, što zdravstvene sisteme ostavlja ranjivima, prenosi "Novinite".

Podijeli:

Tagovi:

virus

Azija

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Лажни полицајци украли 10.000 евра

Svijet

Lažni policajci ukrali 10.000 evra

42 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Svijet

Dramatično: Ogromno klizište guta grad, ljudi hitno evakuisani, prizori su jezivi

50 min

0
Путин положио цвијеће на споменик поводом 82. годишњице пробоја опсаде Лењинграда

Svijet

Putin položio cvijeće na spomenik povodom 82. godišnjice proboja opsade Lenjingrada

56 min

0
Орбан: Брисел гура цијелу Европу у дуг зарад финансирања Кијева

Svijet

Orban: Brisel gura cijelu Evropu u dug zarad finansiranja Kijeva

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

15

47

Ovo je najsrećniji znak u horoskopu do kraja 2026. godine

15

44

Uživajte dok možete: Nova promjena vremena stiže uskoro

15

41

Sijarto: Ukrajinski ambasador pozvan na razgovor zbog miješanja u izbore

15

40

Cvijanović: Političko Sarajevo želi destabilizovati Srpsku

15

34

Kako da riješite sukob u ljubavnoj vezi? Ovo su najbolji načini

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner