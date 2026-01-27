Smrtonosni virus izaziva paniku: Pojačana provjera na aerodromima i graničnim prelazima

27.01.2026
15:24
Komentari:0
Pojava smrtonosnog virusa Nipa u Zapadnom Bengalu u Indiji izaziva zabrinutost širom Azije, što dovodi do pojačanih provjera na aerodromima i graničnim prelazima.
Tajland je počeo provjeravati putnike koji dolaze iz Zapadnog Bengala na aerodromima Suvarnabhumi, Don Mueang i Puket, dok je Nepal uveo slične mjere na aerodromima u Katmanduu i na kopnenim granicama.
Tajvan razmatra klasifikaciju Nipe kao bolesti kategorije 5 koja se mora prijaviti, što zahtijeva hitno prijavljivanje i stroge mjere kontrole.
Izbijanje je započelo ranije ovog mjeseca kada se pet zdravstvenih radnika u Zapadnom Bengalu zarazilo virusom, od kojih je jedan u kritičnom stanju.
Vlasti su stavile u karantenu oko 110 osoba koje su bile u kontaktu s njima.
Virus, koji prirodno prenose voćni šišmiši, a ponekad i svinje, može prijeći na ljude, a zatim se širiti s osobe na osobu, često bliskim kontaktom ili kontaminiranom hranom.
Stope smrtnosti su alarmantno visoke, u rasponu od 40 do 75 odsto, a ne postoji injekcija ili odobreni tretman.
Monoklonska antitijela se nabavljaju, ali zalihe su ograničene, što zdravstvene sisteme ostavlja ranjivima, prenosi "Novinite".
