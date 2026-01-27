Logo
Large banner

Hapšenje u Sarajevu: Pet muškaraca "palo" zbog razbojništva

Izvor:

ATV

27.01.2026

10:54

Komentari:

0
Хапшење у Сарајеву: Пет мушкараца "пало" због разбојништва

Pet muškaraca, među kojima su dva maloljetnika, uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo na području sarajevske opštine Novi Grad.

U izvršenim pretresima stambenih i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni na području Ilidže pronađena su dva pištolja, više metka, odjevni predmeti koji odgovaraju predmetima koje su koristili izvršioci krivičnog djela, kao i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.

Riječ je o licima čiji su inicijali Dž.S. /21/, M.Z. /19/, N.H. /19/ i dva maloljetnika, svi iz Sarajeva, koja su osumnjičena za razbojništvo počinjeno u srijedu, 21. januara.

Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Podijeli:

Tagovi:

Hapšenje u Sarajevu

Krađa

Pljačka

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ево ко је ухапшен због пуцњаве у Бањалуци

Hronika

Evo ko je uhapšen zbog pucnjave u Banjaluci

2 h

0
Форто "ударио" на СДА због превозника

BiH

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

3 h

0
Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Svijet

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

3 h

0
Дејан Вукшић оптужио Мирјану Пајковић која је на експлицитном снимку да је повезана са "Кавчанима"

Region

Dejan Vukšić optužio Mirjanu Pajković koja je na eksplicitnom snimku da je povezana sa "Kavčanima"

3 h

0

Više iz rubrike

Ево ко је ухапшен због пуцњаве у Бањалуци

Hronika

Evo ko je uhapšen zbog pucnjave u Banjaluci

2 h

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Policija o pucnjavi u Banjaluci: Tri osobe uhapšene, jedna završila na UKC-u

2 h

0
MUP Republike Srpske Policija Uvidjaj Traka

Hronika

Tuča i pucnjava u Banjaluci

2 h

0
Ово су хрватски хулигани који су сачекивали Србе у Тузли, предложен им притвор

Hronika

Ovo su hrvatski huligani koji su sačekivali Srbe u Tuzli, predložen im pritvor

3 h

2

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner