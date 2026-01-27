Hapšenje u Sarajevu: Pet muškaraca "palo" zbog razbojništva

Izvor:
ATV
27.01.2026
10:54
Komentari:0
Pet muškaraca, među kojima su dva maloljetnika, uhapšeno je zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično djelo razbojništvo na području sarajevske opštine Novi Grad.
U izvršenim pretresima stambenih i pomoćnih objekata koje koriste osumnjičeni na području Ilidže pronađena su dva pištolja, više metka, odjevni predmeti koji odgovaraju predmetima koje su koristili izvršioci krivičnog djela, kao i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Kantona Sarajevo.
Riječ je o licima čiji su inicijali Dž.S. /21/, M.Z. /19/, N.H. /19/ i dva maloljetnika, svi iz Sarajeva, koja su osumnjičena za razbojništvo počinjeno u srijedu, 21. januara.
Osumnjičeni su na kriminalističkoj obradi u službenim prostorijama Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo.
Najnovije
Najčitanije
13
11
13
11
13
10
13
04
13
00
Trenutno na programu