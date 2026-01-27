Logo
Large banner

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

27.01.2026

12:16

Komentari:

0
лед
Foto: pexels/Julia Volk

Njemačka meteorološka služba izdala je upozorenje na "crni led", odnosno poledicu na kolovozima na području od Hamburga do centralne Bavarske, kao i širom savezne pokrajine Sjeverna Rajna-Vestfalija.

"Izbjegavajte nepotrebna putovanja i ostanite u zatvorenom prostoru koliko god je to moguće", navodi se u saopštenju, prenosi Bild.

Tokom noći u Njemačkoj se dogodio veći broj saobraćajnih nezgoda zbog poledice na putevima.

Kod grada Zolingena u saveznoj pokrajini Sjeverna Rajna-Vestfalija sudarila su se dva automobila na zaleđenom putu, a tri osobe su povrijeđene, prenosi Tan‌jug.

Nadležne službe u saveznoj pokrajini Baden-Virtemberg saopštile su da se dogodilo više saobraćajnih nezgoda izazvanih poledicom.

U dijelovima Bavarske mnogi putevi će danas ostati zatvoreni zbog rizika od pada drveća ili lomljenja granja.

Podijeli:

Tagovi:

Njemačka

led

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Flaša vode

Zdravlje

Šta se mijenja u organizmu ako svakog jutra popijete čašu tople vode?

58 min

0
Breaking news / Prijelomna vijest / Најновија вијест

Hronika

Tragedija u BiH: Jureći sa bolesnikom u bolnicu sletio s puta, poginuo saputnik

59 min

0
Општина Билећа свечаном литијом обиљежила крсну славу - Савиндан

Gradovi i opštine

Opština Bileća svečanom litijom obilježila krsnu slavu - Savindan

1 h

0
Мљекари на мирном протесту у Бањалуци

Banja Luka

Mljekari na mirnom protestu u Banjaluci

1 h

0

Više iz rubrike

"Црни лед" у Њемачкој: Издато упозорење за возаче

Svijet

"Crni led" u Njemačkoj: Izdato upozorenje za vozače

1 h

0
Бијела кућа демантовала писање "Фајненшел тајмса"

Svijet

Bijela kuća demantovala pisanje "Fajnenšel tajmsa"

2 h

0
Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини

Svijet

Dmitrijev: Šta je potrebno za mir u Ukrajini

2 h

0
Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

Svijet

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner