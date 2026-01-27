Dmitrijev: Šta je potrebno za mir u Ukrajini

Izvor:
27.01.2026
Povlačenje ukrajinske vojske iz Donbasa predstavlja jedan od uslova za postizanje mira u Ukrajini, naveo je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.
"Povlačenje iz Donbasa je put ka miru u Ukrajini", napisao je Dmitrijev na "Iksu".
Predstavnici SAD, Rusije i Ukrajine održali su tokom vikenda sastanak u Abu Dabiju, a nastavak trilateralnih pregovora u vezi sa postizanjem mira planiran je kasnije ove sedmice.
