Logo
Large banner

Dmitrijev: Šta je potrebno za mir u Ukrajini

Izvor:

SRNA

27.01.2026

10:21

Komentari:

0
Дмитријев: Шта је потребно за мир у Украјини
Foto: Tanjug / AP / Russian Defense Ministry

Povlačenje ukrajinske vojske iz Donbasa predstavlja jedan od uslova za postizanje mira u Ukrajini, naveo je direktor Ruskog fonda za direktna ulaganja Kiril Dmitrijev.

"Povlačenje iz Donbasa je put ka miru u Ukrajini", napisao je Dmitrijev na "Iksu".

Predstavnici SAD, Rusije i Ukrajine održali su tokom vikenda sastanak u Abu Dabiju, a nastavak trilateralnih pregovora u vezi sa postizanjem mira planiran je kasnije ove sedmice.

Podijeli:

Tag:

Ruska vojna operacija 2026

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Берлин више неће слати "патриоте" Украјини

Svijet

Berlin više neće slati "patriote" Ukrajini

14 h

0
Одбијен контранапад кијевских снага; "Украјинци су збрисани"

Svijet

Odbijen kontranapad kijevskih snaga; "Ukrajinci su zbrisani"

1 d

0
Петер Сијарто

Svijet

Sijarto: Ukrajinski šef diplomatije otvoreno se miješa u mađarske izbore

2 d

0
"Ни за 100 година нећемо дозволити Украјини да уђе у ЕУ"

Svijet

"Ni za 100 godina nećemo dozvoliti Ukrajini da uđe u EU"

3 d

0

Više iz rubrike

Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.

Svijet

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

3 h

0
Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Svijet

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

3 h

0
Тоне кокаина завршиле на дну океана

Svijet

Tone kokaina završile na dnu okeana

4 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

4 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

13

11

Ispovijest surogat majke: Svi misle da je predaja bebe najteža, ali nije

13

11

Anđelka Kuzmić objasnila kako je došlo do dogovora sa mljekarima

13

10

Dijamant mijenja vlasnika, evo ko ih kupuje

13

04

Marinković operisan, evo kolika pauza slijedi

13

00

Ako kupujete polovan auto iz Njemačke, oprez! Evo kako funkcioniše nova prevara, ni para ni vozila

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner