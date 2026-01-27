Logo
Large banner

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

Izvor:

B92

27.01.2026

10:06

Komentari:

0
Гдје је у Европи најлакше, а гдје најтеже наћи посао у 2026.
Foto: Pexel/Ron Lach

Evropa ostaje jedno od najatraktivnijih tržišta za investiranje i zapošljavanje. Samo u Evropskoj uniji strani investitori drže skoro 10.000 milijardi evra direktnih investicija.

Ipak, politička i regulatorna rascepkanost čini izbor zemlje za širenje poslovanja sve složenijim.

Prema novom istraživanju Conference Board, globalnog poslovnog istraživačkog centra, Danska je najatraktivnija evropska zemlja za zapošljavanje u 2026. godini. Prednost joj donose snažan ekosistem vještina, visoka produktivnost i umjereni troškovi rada.

туча навијача тузла

Hronika

Ovo su hrvatski huligani koji su sačekivali Srbe u Tuzli, predložen im pritvor

Na drugom mjestu nalazi se Švajcarska, koja je ostvarila maksimalnih 100 poena u kategoriji talenata i vještina, ali i dalje ostaje izazovna zbog visokih troškova života i poslovanja. Irska je treća, zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada i snažnoj poslovnoj kulturi.

okean

Svijet

Tone kokaina završile na dnu okeana

Top 10 listu uglavnom čine zemlje sjeverne Evrope i manje, ali bogate ekonomije, koje se ističu prilagodljivošću, stabilnim institucijama i kvalitetnom radnom snagom.

Velike ekonomije i njihovi problemi

Njemačka je jedina zemlja iz G7 koja se našla među prvih deset. Ipak, suočava se sa padom broja radno sposobnog stanovništva, rastućim troškovima rada i sporim procesom digitalizacije. Posebno loše ocijenjena je konkurentnost radne snage.

Доналд Трамп

Svijet

Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima 12. mjesto. I dalje trpi posledice regulatorne neizvesnosti nakon Bregzita, ali zadržava snažan potencijal zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada, razvijenom uslužnom sektoru i bogatoj bazi talenata.

Francuska i Italija – sličan plasman, različiti problemi

Francuska se nalazi na 18. mjestu, a ograničavaju je propisi, složena administracija i manjak fleksibilnosti tržišta rada.

Italija, koja je 20. na listi, ne pati od nedostatka vještina, već od slabog pretvaranja znanja u produktivnost, sporih inovacija i izazova u upravljanju.

Na samom dnu rang-liste nalaze se Kipar, Grčka, Hrvatska, Poljska, Slovačka i Bugarska, koje su osvojile manje od 30 poena.

Šta poslodavci najviše traže?

Prema anketi među direktorima ljudskih resursa, ključni faktor pri zapošljavanju su odgovarajuće vještine zaposlenih (51%). Slijede visoka produktivnost i tehnološke sposobnosti (28%), kao i konkurentni porezi na rad (28%).

Najmanje važnim faktorom ocijenjena je jednakost prilika na tržištu rada.

(b92)

Podijeli:

Tagovi:

Evropa

posao

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Svijet

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

23 min

0
Мајка свих споразума Индија и ЕУ

Ekonomija

"Majka svih sporazuma": Stvaraju zonu slobodne trgovine sa dvije milijarde ljudi

1 h

0
Откривено ко је дјевојка (24) чије тијело је нађено на плочнику

Hronika

Otkriveno ko je djevojka (24) čije tijelo je nađeno na pločniku

1 h

0
Албански медији ударили по Рами: "Додик има више састанака у Израелу од тебе"

Republika Srpska

Albanski mediji udarili po Rami: "Dodik ima više sastanaka u Izraelu od tebe"

1 h

1

Više iz rubrike

Италијанка варала народ да јој се указала Госпа

Svijet

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

23 min

0
Тоне кокаина завршиле на дну океана

Svijet

Tone kokaina završile na dnu okeana

1 h

0
Америка након 80 година напустила Свјетску здравствену организацију, одлуком Доналда Трампа САД су изашле из СЗО

Svijet

Još 20 zemalja prijavilo se da uđe u Trampov Odbor za mir

1 h

0
Дјечак (13), осумњичен да је убио дјечака, крио се близу српске границе: Жандармерија чува кућу, народ бијесан

Svijet

Dječak (13), osumnjičen da je ubio dječaka, krio se blizu srpske granice: Žandarmerija čuva kuću, narod bijesan

1 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

10

16

Tuča i pucnjava u Banjaluci

10

13

Epski raspad Koko Gof: Ukrajinka u polufinalu!

10

06

Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

10

06

Forto "udario" na SDA zbog prevoznika

10

01

"Vidovita" Italijanka koja je koristila kip iz Međugorju ide na sud

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner