Gdje je u Evropi najlakše, a gdje najteže naći posao u 2026.

Evropa ostaje jedno od najatraktivnijih tržišta za investiranje i zapošljavanje. Samo u Evropskoj uniji strani investitori drže skoro 10.000 milijardi evra direktnih investicija.

Ipak, politička i regulatorna rascepkanost čini izbor zemlje za širenje poslovanja sve složenijim.

Prema novom istraživanju Conference Board, globalnog poslovnog istraživačkog centra, Danska je najatraktivnija evropska zemlja za zapošljavanje u 2026. godini. Prednost joj donose snažan ekosistem vještina, visoka produktivnost i umjereni troškovi rada.

Na drugom mjestu nalazi se Švajcarska, koja je ostvarila maksimalnih 100 poena u kategoriji talenata i vještina, ali i dalje ostaje izazovna zbog visokih troškova života i poslovanja. Irska je treća, zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada i snažnoj poslovnoj kulturi.

Top 10 listu uglavnom čine zemlje sjeverne Evrope i manje, ali bogate ekonomije, koje se ističu prilagodljivošću, stabilnim institucijama i kvalitetnom radnom snagom.

Velike ekonomije i njihovi problemi

Njemačka je jedina zemlja iz G7 koja se našla među prvih deset. Ipak, suočava se sa padom broja radno sposobnog stanovništva, rastućim troškovima rada i sporim procesom digitalizacije. Posebno loše ocijenjena je konkurentnost radne snage.

Ujedinjeno Kraljevstvo zauzima 12. mjesto. I dalje trpi posledice regulatorne neizvesnosti nakon Bregzita, ali zadržava snažan potencijal zahvaljujući fleksibilnom tržištu rada, razvijenom uslužnom sektoru i bogatoj bazi talenata.

Francuska i Italija – sličan plasman, različiti problemi

Francuska se nalazi na 18. mjestu, a ograničavaju je propisi, složena administracija i manjak fleksibilnosti tržišta rada.

Italija, koja je 20. na listi, ne pati od nedostatka vještina, već od slabog pretvaranja znanja u produktivnost, sporih inovacija i izazova u upravljanju.

Na samom dnu rang-liste nalaze se Kipar, Grčka, Hrvatska, Poljska, Slovačka i Bugarska, koje su osvojile manje od 30 poena.

Šta poslodavci najviše traže?

Prema anketi među direktorima ljudskih resursa, ključni faktor pri zapošljavanju su odgovarajuće vještine zaposlenih (51%). Slijede visoka produktivnost i tehnološke sposobnosti (28%), kao i konkurentni porezi na rad (28%).

Najmanje važnim faktorom ocijenjena je jednakost prilika na tržištu rada.

(b92)