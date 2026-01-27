Logo
Otkriveno ko je djevojka (24) čije tijelo je nađeno na pločniku

Izvor:

Telegraf

27.01.2026

08:55

Misteriozna smrt mlade državljanke Crne Gore A.K. (24), čije je tijelo pronađeno sinoć oko 21 sat na pločniku ispred višespratnice na Paliluli, dobila je novi obrt nakon što su njene cimerke policiji otkrile detalje njihovog zajedničkog života.

Stanovnici beogradske opštine Palilula i dalje su u šoku nakon jezive scene koja se odigrala sinoć u srcu naselja. Prema informacijama do kojih je došao Telegraf, mlada djevojka, državljanka Crne Gore, pod još uvijek nerazjašnjenim okolnostima pala je sa zgrade pravo na beton, pred očima šokiranih prolaznika.

"Čuo se samo tup udarac"

Svjedoci tragedije opisuju trenutke užasa kao nešto što se viđa samo na filmu. Oko 21 čas, tišinu je prekinuo zvuk udarca, a potom i krici koji su dopirali iz zgrade.

Hitna pomoć

Hronika

Užas: Tijelo djevojke palo sa višespratnice pravo na pločnik; Komšije i očevici u šoku

"Mislili smo da je nešto palo sa terase, ali kada smo prišli, zatekli smo nepomično tijelo. Ubrzo su se na prozorima pojavile njene drugarice koje su počele da vrište. Bilo je jezivo", navodi jedan od komšija za ovaj portal.

Ključni iskazi cimerki i istraga VJT

Policija je odmah nakon dolaska na lice mjesta blokirala ulaz u zgradu i započela ispitivanje djevojaka sa kojima je nastradala 24-godišnjakinja dijelila stan. Iako se prvobitno vjerovalo da je u pitanju nesrećan slučaj, sumnja se da je djevojka skočila sa zgrade, ali se motivi i dalje ispituju u strogoj tajnosti.

Više javno tužilaštvo (VJT) u Beogradu naložilo je sljedeće korake:

Hitna obdukcija tijela radi utvrđivanja tačnog uzroka smrti.

Toksikološki nalaz kako bi se proverilo prisustvo supstanci u krvi.

Detaljna rekonstrukcija kretanja djevojke u satima prije tragedije.

Šta krije stan na Paliluli?

Dok se čekaju zvanični rezultati sa Instituta za sudsku medicinu, istražitelji pokušavaju da utvrde da li je djevojka ostavila oproštajno pismo ili je riječ o trenutku rastrojstva. Izjave njenih cimerki su ključne, jer su one bile posljednje koje su je vidjele živu prije kobnog pada u 21 sat.

Tragedija mlade Crnogorke pokrenula je lavinu komentara na društvenim mrežama, dok Palilula čeka odgovore na pitanja koja su za sada obavijena velom tajne.

(Telegraf.rs)

