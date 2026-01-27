Logo
Užas: Tijelo djevojke palo sa višespratnice pravo na pločnik; Komšije i očevici u šoku

27.01.2026

08:42

Komentari:

0
Foto: Pexels

Muk, šok i nevjerica zavladali su sinoć beogradskim naseljem Palilula kada je, oko 21 sat, tijelo mlade djevojke palo na pločnik ispred višespratnice, ostavljajući prolaznike u stanju potpunog užasa.

Sinoćna scena na Paliluli podsjećala je na kadrove iz filmova strave.

Oko 21 čas, u trenutku kada je na ulicama još uvijek bilo šetača, tijelo djevojke (24) završilo je na betonu ispred zgrade u kojoj je živjela. Dok policija i Više javno tužilaštvo (VJT) pokušavaju da odgonetnu da li je riječ o nesreći ili namjernom skoku, komšije i očevici ne mogu da se oporave od onoga što su videli.

"Mislili smo da je nešto palo sa terase"

Jedan od stanara zgrade, koji se u trenutku tragedije nalazio svega nekoliko metara od mjesta pada, opisao je trenutke užasa.

"Sve se desilo u sekundi. Šetao sam psa i odjednom se začuo taj jeziv, tup udarac o beton. Prvo sam pomislio da je nekome pao saksija ili komad namještaja sa terase, ali kada sam prišao... taj prizor neću zaboraviti dok sam živ. Djevojka je nepomično ležala, a ubrzo se začuo vrisak sa viših spratova. Ljudi su počeli da izleću iz zgrade, zavladala je opšta panika", priča vidno potreseni komšija.

Šta znaju cimerke?

Dok je Hitna pomoć mogla samo da konstatuje smrt, policija je odmah blokirala ulaz u zgradu. Fokus istrage je na stanu u kojem je djevojka živjela sa drugaricama. Istražitelji su satima obavljali razgovor sa njenim cimerkama, pokušavajući da saznaju šta se dešavalo neposredno prije 21 sat.

Za sada, odgovori su zaključani iza policijskih traka. Nije poznato da li je bilo svađe, prepirke ili je djevojka u tišini odlučila da zakorači u smrt. Po nalogu VJT, naređena je hitna obdukcija i toksikološki nalaz kako bi se utvrdilo da li je nesrećna djevojka bila pod dejstvom bilo kakvih supstanci.

"Bila je divno dijete"

Komšije za nastradalu djevojku imaju samo riječi hvale, što dodatno produbljuje misteriju ove tragedije. Niko od poznanika nije primetio da djevojka ima ozbiljnijih problema. Za sada nema informacija da je ostavljena bilo kakva poruka. Stanari Palilule su uznemireni jer se sve informacije i dalje drže u strogoj tajnosti.

Policijska istraga se nastavlja, a ključne odgovore pružiće obdukcioni nalaz koji se očekuje u narednim danima. Do tada, Palilula ostaje nema pred tragedijom koja je ugasila jedan mladi život u sekundi.

(Telegraf)

