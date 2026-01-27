Oluja odnosi živote: Preminulo najmanje 20 ljudi, nema struje, otkazani letovi

Najmanje 20 osoba je preminulo od posljedica snježne oluje i ledenog talasa koji je zahvatio veći dio Sjedinjenih Američkih Država, javili su danas mediji.

Osam smrtnih slučajeva prijavljeno je u Njujorku od petka, dok su drugi zabilježeni u Tenesiju, Luizijani, Masačusetsu, Kanzasu i Pensilvaniji, prenio je Bi-Bi-Si.

U Teksasu je šesnaestogodišnja djevojčica poginula u nesreći sankajući se, saopštila je policija.

Zbog snježne oluje bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.

Pod upozorenjem na opasnu hladnoću i dalje se nalazi oko 185 miliona u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.

Periodi jakog snijega, susnježice i ledene kiše nastaviće se širom sjeveroistoka SAD i danas a prema vremenskoj prognozi udari snježne oluje završiće se sutra.