"Apokalipsa" u SAD: Oluja odnijela najmanje 7 života, bez struje milioni ljudi, otkazivani letovi

Zimska oluja koja je zahvatila veći dio Sjedinjenih Američkih Država odnijela je do sada najmanje sedam života, bez struje je više od 860.000 domaćinstava, a otkazano je oko 12.000 letova aviona, saopštili su danas zvaničnici.

Tenesi je prijavio tri smrtna slučaja povezana sa vremenskim uslovima, dvije osobe su poginule u Luizijani, jedna u Teksasu i jedna u Kanzasu, prema podacima lokalnih zvaničnika koje prenosi NBC njuz.

Pod upozorenjem na opasnu hladnoću se i dalje nalazi oko 185 miliona u većem dijelu centralnog i istočnog dijela SAD, a temperature su u nekim dijelovima zemlje dostigle 35 stepeni ispod nule.

Periodi jakog snijega, susnježice i ledene kiše nastaviće se širom sjeveroistoka i danas a prema vremenskoj prognozi udari snežne oluje završiće se sutra.

Za neka područja na jugu SAD proglašena je opasnost od jakih vremenskih nepogoda večeras, a na snazi je upozorenje na tornado za dijelove Alabame, Džordžije i Floride.

U područjima pogođenim zimskom olujom, više od 860.000 korisnika je bez struje.

Ledena kiša padala je u dijelovima Džordžije, preko Sjeverne i Južne Karoline i srednjoatlantskog regiona, sa jakim snijegom u dolini Ohaja i na sjeveroistoku.

Zbog oluje otkazano je više od 12.000 letova koji su bili planirani za danas.