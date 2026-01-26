Policija na nogama: Nestao Admian Seferović (16)

Mladić je nestao u petak ujutro, 23. januara, a od tada mu se gubi svaki trag.

Prema saopštenju policije, Admian Seferović krenuo je u petak oko 07.00 sati ujutro prema školi, ali u školu nikada nije stigao. Njegov nestanak prijavljen je istoga dana, nakon čega je pokrenuta potraga.

Prijatelji porodice su za "Fenix-magazin" rekli kako se familija prije desetak godina iz Zagreba doselila u Njemačku.

"Mladić ima samo 16 godina, vani je hladno, nadam se da će ga što prije naći", rekla je prijateljica porodice.

U potragu su se preko društvenih mreža uključile i članice grupe "Žene u Njemačkoj" te se svi nadaju sretnom ishodu.

Nestali mladić je vitke građe, ima dužu crnu kosu, a u trenutku nestanka navodno je bio obučen u crnu odjeću. Sa sobom je imao crno-zeleni ruksak marke Scout.

Policija poziva sve građane koji imaju bilo kakve informacije o njegovom kretanju ili mogućem boravištu da se jave nadležnoj policijskoj stanici.

Svaka informacija može biti od velike važnosti za pronalazak nestalog maloljetnika.

Policija u Ašafenburgu prima dojave na broj 06021/857-2230. Korisne informacije koje mogu dovesti do pronalaska nestalog mladića mogu se dati i na kontakt brojeve roditelja 0163 1667645 i 0176 24228241, navodi "Fenix-Magazin".