"Horor" pred finale: Selektor Stevanović iznio šokantne detalje poslije zlata!

26.01.2026

07:07

Selektor vaterpolo reprezentacije Srbije Uroš Stevanović je nakon osvajanja evropskog zlata govorio o teškom periodu kroz koji su prošli "delfini" u danima za nama.

Poslije istorijskog uspjeha i osvajanja titule evropskog prvaka, kojom je vaterpolo reprezentacija Srbije krunisala turnir i na zlatni olimpijski niz dodala još jedno veliko odličje, selektor Uroš Stevanović iznio je detalje o ozbiljnim problemima sa kojima se tim suočavao tokom takmičenja.

Kako je otkrio, zdravstvena situacija u reprezentaciji dramatično se pogoršala uoči jedne od ključnih utakmica.

"Na dan utakmice sa Italijom sedmorica igrača kreću sa povraćanjem, dijarejom i temperaturom oko 3-4 ujutru… Na jutarnjem treningu bilo je osam od 15 igrača. Samo nas četvorica iz stručnog štaba. U toku dana je i Ćuku pozlilo. Svi su igrali sa tim simptomima. Jakša povraćao na rasplivavanju", prisjetio se selektor.

Problemi se, međutim, nisu zaustavili na tome. Stanje u ekipi dodatno se zakomplikovalo nakon duela sa Italijanima, a posljedice su se osjećale i u danima koji su uslijedili.

"Poslije utakmice svi još gore. Ćuk temperatura 40, dobio je i Manda temperaturu. Ćuk i Glušac nisu ni trenirali između polufinala i finala. Zato, veliko hvala medicinskom timu, doktoru Vladi Marjanoviću i fizioterapeutima Vladi Radoviću i Aleksi Nikoliću. I zahvalnost Veljku Gudelju i Tesla mediki za 24-časovnu pomoć u namjeri da se izborimo sa svim problemima u posljednja četiri dana".

