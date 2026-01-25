Logo
Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

Додик честитао злато ватерполистима: Република Српска се радује с вама
Foto: Tanjug / AP / AMIR HAMZAGIĆ

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je vaterpolo selekciji Srbije zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.

"Čestitam vaterpolo reprezentaciji Srbije i selektoru Urošu Stevanoviću zlato na Evropskom prvenstvu. Republika Srpska se raduje s vama.

Bilo je veliko zadovoljstvo gledati sjajnu igru hrabrih srpskih vaterpolista.

Pored medalje, čestitam Srbiji na vrhunskoj organizaciji događaja", rekao je Dodik.

