Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

Čestitam vaterpolo reprezentaciji Srbije i selektoru Urošu Stevanoviću zlato na Evropskom prvenstvu. Republika Srpska se raduje s vama.



Bilo je veliko zadovoljstvo gledati sjajnu igru hrabrih srpskih vaterpolista.

Pored medalje, čestitam Srbiji na vrhunskoj organizaciji događaja. pic.twitter.com/dT5BYVBHE9