Dodik čestitao zlato vaterpolistima: Republika Srpska se raduje s vama

Izvor:
ATV
25.01.2026
21:53
Komentari:1
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik čestitao je vaterpolo selekciji Srbije zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu.
"Čestitam vaterpolo reprezentaciji Srbije i selektoru Urošu Stevanoviću zlato na Evropskom prvenstvu. Republika Srpska se raduje s vama.
Bilo je veliko zadovoljstvo gledati sjajnu igru hrabrih srpskih vaterpolista.
Pored medalje, čestitam Srbiji na vrhunskoj organizaciji događaja", rekao je Dodik.
Čestitam vaterpolo reprezentaciji Srbije i selektoru Urošu Stevanoviću zlato na Evropskom prvenstvu. Republika Srpska se raduje s vama.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) January 25, 2026
Bilo je veliko zadovoljstvo gledati sjajnu igru hrabrih srpskih vaterpolista.
Pored medalje, čestitam Srbiji na vrhunskoj organizaciji događaja. pic.twitter.com/dT5BYVBHE9
Najnovije
Najčitanije
22
14
22
10
21
59
21
59
21
53
Trenutno na programu