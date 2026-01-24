Novo! Šumaher nije više vezan za krevet

Logo
Britanski Dejli mejl (Daily Mail) objavio je najnovije informacije u vezi sa zdravstvenim stanjem Mihaela Šumahera (Michael Schumacher), sedmostrukog svjetskog prvaka Formule 1, koji već gotovo 12 godina vodi borbu nakon teške povrede mozga koju je pretrpio tokom skijanja u francuskim Alpima.

Prema njihovim navodima, Šumaher je smješten u vili Las Brisas (Las Brisas), u planinskom lancu Sijera de Tramuntana (Sierra de Tramuntana), u blizini Andrača (Andratx). Imanje, vrijedno 30 miliona funti (67,68 miliona KM), smješteno je na litici, zaklonjeno visokim stablima, kamenim zidovima i sistemom nadzora, što porodici osigurava potpunu privatnost.

Nije vezan za krevet

Kako navode, uprkos složenom zdravstvenom stanju, 57-godišnji Šumaher nije vezan za krevet, ali zbog posljedica nesreće ne može samostalno hodati.

Šumaher je i dalje okružen užom porodicom i malim krugom povjerljivih prijatelja, među kojima je i njegov bivši šef u Ferariju (Ferrari), Žan Tod (Jean Todt), koji ga redovno posjećuje i zajedno s njim prati trke Formule 1.

Uprkos nagađanjima o neurološkim komplikacijama, više izvora potvrđuje da Mihael Šumaher (Michael Schumacher) razumije događaje oko sebe, iako komunikacija s njim ostaje ograničena.

Strogo čuvana privatnost

Porodica Šumaher, koju predvodi supruga Korina (Corinna), od nesreće 2013. godine strogo čuva njegovu privatnost, a nijedna fotografija Mihaela u ozbiljnom zdravstvenom stanju nije objavljena. Glasine o njegovom prisustvu na vjenčanju kćerke Gine (Gina) 2024. godine nisu potvrđene, a glavna porodična rezidencija i dalje se nalazi u Glandu u Švajcarskoj, dok povučene odmore provode na Majorki (Mallorca).

Šumaher je tokom karijere osvojio 91 pobjedu, 68 pol-pozicija i 155 podijuma, što ga je učinilo jednim od najuspješnijih i najbogatijih sportista svih vremena. Iako je Luis Hamilton (Lewis Hamilton) kasnije izjednačio njegovih sedam titula svjetskog prvaka, Šumaherov rekord od 77 najbržih krugova i dalje ostaje nenadmašen.

