Ukinuta suspenzija: Kapiten Nikola Jakšić igra finale!

24.01.2026

14:38

Komentari:

1
Укинута суспензија: Капитен Никола Јакшић игра финале!
Foto: Tanjug / AP / VLADIMIR ŠPORČIĆ

Kapiten Srbije Nikola Jakšić igraće finale Evropskog prvenstva, uprkos crvenom kartonu koji je dobio u polufinalu.

Jakšić je finišu prvog poluvremena dobio isključenje i crveni karton koji ga po pravilu eliminiše iz narednog meča.

Srbija je uložila žalbu LEN, koju je krovna organizacija evropskog vaterpola uvažila i lider Srbije dobiće priliku da igra u finalu u Beogradskoj areni.

Никола Јакшић

Ostali sportovi

Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

Jakšić je isključen u finišu druge četvrtine kada je udario igrača Italije, koji ga je potopio svojim telom.

Sudije su gledale VAR snimak i odlučile da mu dodjele crveni karton, koji bi trebalo da znači suspenziju za finale.

Kako je najavio selektor Srbije Uroš Stevanović, ljudi iz VSS uradili su sve kako bi se suspenzija ukinula i snage u velikom finalu bile ravnopravne.

Vaterpolisti Srbije u finalu EP igraće u nedjelju od 20.30 protiv Mađarske, a za treće mjesto boriće se Italija i Grčka od 17.00.

Nikola Jakšić

Vaterpolo Srbija 2026

Komentari (1)
