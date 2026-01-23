Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Mađarske, ali tamo najvjerovatnije neće biti kapitena Nikole Jakšića

Jakšić je u polufinalnom duelu sa Italijom dobio isključenje bez prava zamjene.

Prema pravilima LEN-a, crveni karton automatski povlači suspenziju na jednu utakmicu, ali reprezentacija ima pravo da uloži žalbu na takvu odluku.

Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva

Podsjetimo, Dušan Mandić je zbog incidenta i isključenja u susretu sa Španijom morao odraditi suspenziju od dvije utakmice.

Zanimljivo je da je oba ta meča sudio isti arbitar, Slovenac Boris Margeta.