Veliki problem: Srbija u finalu bez kapitena Nikole Jakšića?

23.01.2026
22:51
Vaterpolisti Srbije plasirali su se u finale Evropskog prvenstva u kojem će se sastati sa selekcijom Mađarske, ali tamo najvjerovatnije neće biti kapitena Nikole Jakšića
Jakšić je u polufinalnom duelu sa Italijom dobio isključenje bez prava zamjene.
Prema pravilima LEN-a, crveni karton automatski povlači suspenziju na jednu utakmicu, ali reprezentacija ima pravo da uloži žalbu na takvu odluku.
Maestralna Srbija u finalu Evropskog prvenstva
Podsjetimo, Dušan Mandić je zbog incidenta i isključenja u susretu sa Španijom morao odraditi suspenziju od dvije utakmice.
Zanimljivo je da je oba ta meča sudio isti arbitar, Slovenac Boris Margeta.
