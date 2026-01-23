Logo
Large banner

Umro Đani Kovač

Izvor:

Telegraf

23.01.2026

16:23

Komentari:

0
Умро Ђани Ковач
Foto: Pixabay

Višestruki državni olimpijac Jugoslavije u atletici, Đani Kovač preminuo je danas u 87. godini u Mijatovcu, a sahrana će biti obavljena u subotu od 12.00 časova na seoskom groblju u ovom mjestu, što je ujedno bila i njegova želja za života.

Đani Kovač rođen je 1939. godine u Pertu, u Australiji. Tokom bogate sportske karijere nosio je dres državne reprezentacije Jugoslavije i učestvovao na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine, gdje je nastupio u polufinalu štafetne trke 4 × 400 metara. Četiri godine kasnije, na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964, takmičio se u disciplini 400 metara.

Kovač je ostavio dubok trag i na klupskom planu, kao član Atletskog sportskog kluba Split, zagrebačkog Dinama i beogradskog Partizana, sa kojima je ostvarivao zapažene rezultate i doprinosio razvoju atletike u tadašnjoj Jugoslaviji.

тенис

Tenis

Doping skandal trese svjetski tenis i Hrvatsku!

Poslednje godine života proveo je u Srbiji, u Mijatovcu kod Ćuprije, gdje je bio aktivan i kao mentor i podrška mladim sportistima. Posebno je podržavao rad trenera Dragana Zdravkovića i mladih ćuprijskih atletičara, prateći njihov razvoj i uspjehe sa istinskim entuzijazmom

Ostaće upamćen ne samo po sportskim rezultatima, već i kao čovjek vedrog duha, otvorenog srca i velike životne energije, koji je do posljednjih dana zadržao ljubav prema atletici i ljudima.

(telegraf)

Podijeli:

Tagovi:

preminuo sportista

Đani Kovač

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Допинг скандал тресе свјетски тенис и Хрватску!

Tenis

Doping skandal trese svjetski tenis i Hrvatsku!

59 min

0
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда

Republika Srpska

Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

1 h

3
Делси Родригез преузела функцију предсједника Венецуеле

Svijet

Šta se dešavalo nakon pada Madura: Delsi Rodrigez tvrdi da su Amerikanci prijetili da će je ubiti

1 h

0
Копенхаген у ратној приправности? Данске трупе спремне за амерички напад на Гренланд

Svijet

Kopenhagen u ratnoj pripravnosti? Danske trupe spremne za američki napad na Grenland

1 h

0

Više iz rubrike

Хрвате разбили у центру Београда

Ostali sportovi

Hrvate razbili u centru Beograda

19 h

0
Рукометаши Србије

Ostali sportovi

Na kojem mjestu je rukometna reprezentacija Srbije završila na Evropskom prvenstvu

23 h

0
Ватерполо

Ostali sportovi

Selektor Srbije pred polufinale: "Rekli smo da ne znamo šta možemo da očekujemo"

1 d

0
Џудо клуб Борац упутио апел за повећање буџета за спорт у Бања Луци

Ostali sportovi

Džudo klub Borac uputio apel za povećanje budžeta za sport u Banja Luci

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

09

Zadnji susret Srbin izgubio: Evo kada Novak Đoković igra protiv Holanđanina

17

02

Užas na granici sa Srbijom: Maloljetnici ubili druga, zapalili, pa zakopali!

16

55

Stevandić: Odluka Ustavnog suda BiH o Vladi Srpske - pucanj u prazno

16

54

Bojić: Nastavljen "pravni terorizam" koji provodi Ustavni sud BiH bez srpskih sudija

16

52

Kojić: Odluka krnjeg Ustavnog suda nema nikakvu pravnu snagu u Srpskoj

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner