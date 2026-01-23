Umro Đani Kovač

Višestruki državni olimpijac Jugoslavije u atletici, Đani Kovač preminuo je danas u 87. godini u Mijatovcu, a sahrana će biti obavljena u subotu od 12.00 časova na seoskom groblju u ovom mjestu, što je ujedno bila i njegova želja za života.

Đani Kovač rođen je 1939. godine u Pertu, u Australiji. Tokom bogate sportske karijere nosio je dres državne reprezentacije Jugoslavije i učestvovao na Olimpijskim igrama u Rimu 1960. godine, gdje je nastupio u polufinalu štafetne trke 4 × 400 metara. Četiri godine kasnije, na Olimpijskim igrama u Tokiju 1964, takmičio se u disciplini 400 metara.

Kovač je ostavio dubok trag i na klupskom planu, kao član Atletskog sportskog kluba Split, zagrebačkog Dinama i beogradskog Partizana, sa kojima je ostvarivao zapažene rezultate i doprinosio razvoju atletike u tadašnjoj Jugoslaviji.

Poslednje godine života proveo je u Srbiji, u Mijatovcu kod Ćuprije, gdje je bio aktivan i kao mentor i podrška mladim sportistima. Posebno je podržavao rad trenera Dragana Zdravkovića i mladih ćuprijskih atletičara, prateći njihov razvoj i uspjehe sa istinskim entuzijazmom

Ostaće upamćen ne samo po sportskim rezultatima, već i kao čovjek vedrog duha, otvorenog srca i velike životne energije, koji je do posljednjih dana zadržao ljubav prema atletici i ljudima.

(telegraf)