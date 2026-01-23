Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

Izvor:
Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, reagovao je na društvenoj mreži Iks na odluku krnjeg Ustavnog suda BiH.
"Ni politika, ni pravosuđe nisu igračke, koliko god neki mislili suprotno. Živjeće Srpska." - napisao je Minić.
