Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

ATV

23.01.2026

16:09

3
Прва реакција Саве Минића на одлуку крњег Уставног суда
Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, reagovao je na društvenoj mreži Iks na odluku krnjeg Ustavnog suda BiH.

"Ni politika, ni pravosuđe nisu igračke, koliko god neki mislili suprotno. Živjeće Srpska." - napisao je Minić.

Народна скупштина Републике Српске-НСРС

Svijet

Ispunjena želja opozicije, osporene odluke Vlade Republike Srpske

Ustavni sud danas je zaključio da Milorad Dodik nije mogao dati mandat Miniću za sastav vlade, te da su osporene odluke koje je od 2. septembra 2025. do 18. januara 2026. godine, donijela Vlada RS sa Minićem na čelu.

Уставни суд БиХ

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

Savo Minić

Ustavni sud BiH

Vlada Republike Srpske

Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Nastavljamo sa radom, pred nama su jasni ciljevi i obaveze

4 d

0
Додик честитао Минићу и министрима избор на одговорне дужности

Republika Srpska

Dodik čestitao Miniću i ministrima izbor na odgovorne dužnosti

4 d

3
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlada će završiti projekte u Banjaluci koje grad nije mogao

4 d

0
Саво Минић на сједници НСРС

Republika Srpska

Minić opoziciji: Kako vi govorite, tako pišu mediji u FBiH

4 d

0

Крњи Уставни суд БиХ претходни сазив Владе Српске прогласио неуставним

Republika Srpska

Krnji Ustavni sud BiH prethodni saziv Vlade Srpske proglasio neustavnim

2 h

1
Ковачевић: Они који желе нестанак Српске подржавају опозицију у Српској

Republika Srpska

Kovačević: Oni koji žele nestanak Srpske podržavaju opoziciju u Srpskoj

2 h

1
Врањеш: Сарајеву незамисливо да Српска има добре односе и са Америком и са Русијом

Republika Srpska

Vranješ: Sarajevu nezamislivo da Srpska ima dobre odnose i sa Amerikom i sa Rusijom

2 h

0
Министар Радан Остојић преузео дужност

Republika Srpska

Ministar Radan Ostojić preuzeo dužnost

3 h

0

