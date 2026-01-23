Prva reakcija Save Minića na odluku krnjeg Ustavnog suda

Predsjednik Vlade Republike Srpske, Savo Minić, reagovao je na društvenoj mreži Iks na odluku krnjeg Ustavnog suda BiH.

"Ni politika, ni pravosuđe nisu igračke, koliko god neki mislili suprotno. Živjeće Srpska." - napisao je Minić.

Živjeće Srpska! — Savo Minić (@minic_savo) January 23, 2026

Ustavni sud danas je zaključio da Milorad Dodik nije mogao dati mandat Miniću za sastav vlade, te da su osporene odluke koje je od 2. septembra 2025. do 18. januara 2026. godine, donijela Vlada RS sa Minićem na čelu.