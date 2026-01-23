Ministar Radan Ostojić preuzeo dužnost

Novoizabrani ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić preuzeo je danas dužnost od dosadašnjeg ministra Danijela Egića.

Ministar Ostojić istakao je da će rad Ministarstva biti usmjeren na unapređenje oblasti boračko-invalidske zaštite, nastavak aktivnosti u oblasti radnih prava, te jačanje dijaloga sa sindikatima i poslodavcima.

Ostojić je naglasio da će prioriteti biti odgovoran i kontinuiran rad, poštovanje zakonskih okvira i otvorena komunikacija sa svim relevantnim akterima, te da će Ministarstvo postupati u skladu sa interesima svih kategorija koje zastupa.

Tokom primopredaje dužnosti, dosadašnji ministar Egić upoznao je Ostojića sa aktivnostima Ministarstva u prethodnom periodu, realizovanim i započetim projektima.