Ministar Radan Ostojić preuzeo dužnost

23.01.2026
14:08
Komentari:0
Novoizabrani ministar rada i boračko-invalidske zaštite Radan Ostojić preuzeo je danas dužnost od dosadašnjeg ministra Danijela Egića.
Ministar Ostojić istakao je da će rad Ministarstva biti usmjeren na unapređenje oblasti boračko-invalidske zaštite, nastavak aktivnosti u oblasti radnih prava, te jačanje dijaloga sa sindikatima i poslodavcima.
Ostojić je naglasio da će prioriteti biti odgovoran i kontinuiran rad, poštovanje zakonskih okvira i otvorena komunikacija sa svim relevantnim akterima, te da će Ministarstvo postupati u skladu sa interesima svih kategorija koje zastupa.
Tokom primopredaje dužnosti, dosadašnji ministar Egić upoznao je Ostojića sa aktivnostima Ministarstva u prethodnom periodu, realizovanim i započetim projektima.
