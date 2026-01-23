Dodik o Ustavnom sudu: On ne liči na sud, više na kafanu

"On ne liči na sud, više na kafanu u koju pojedini ambasadori svraćaju kada hoće i po nekoliko puta prekidaju sjednice da bi izdejstvovali političke odluke. Britanski i njemački ambasador ne izlaze iz tzv. Ustavnog suda, kao da tamo službuju. Kada se tome doda da je jedan od stranih sudija iz Njemačke, onda imamo nedopustivo miješanje u unutrašnje stvari BiH i ponašanje van okvira dobrog ukusa diplomatskog kodeksa", ističe Dodik u objavi na društvenoj mreži Iks.

Kako dodaje, Ustavni sud, koji umjesto devet ima sedam sudija, što ga automatski čini neustavnim, koji mijenja pravila po volji, najveći je grobar BiH.

"Upravo je ova kvaziinstitucija učinila BiH nemogućom državom, stvarajući pukotine koje se ne mogu sastaviti, već vode raspadu BiH. Na njihove odluke postalo je besmisleno obazirati se jer su one više nego besmislene. To nije sud, a pogotovo ne ustavni, već politička organizacija. Samo što nema hrabrosti da učestvuje na izborima, već krijući se iza sudijskih toga nastoji da kroji politički život. Republici Srpskoj više nećete krojiti, a BiH ste skrojili raspad", navodi Dodik.