U toku isplata za 3.635 korisnika

U Brčko distriktu u toku je isplata jednokratne novčane pomoći za liječenje i stanje socijalne potrebe za 3.635 korisnika iz boračkih kategorija i civilnih žrtava rata, potvrdio je Srni šef Službe za boračko-invalidsku zaštitu i civilne žrtve rata Senad Bešić.

Za ove namjene iz budžeta za 2025. godinu izdvojeno je ukupno 1,1 milion KM.

Bešić je precizirao da je pomoć za liječenje u iznosu od po 303 KM ostvarilo 3.607 korisnika, dok je pravo na pomoć za socijalne potrebe od 250 KM ostvarilo 28 lica.

"Isplata se vrši nakon što je okončan žalbeni postupak pred Apelacionom komisijom, čime su stečeni uslovi za finalizaciju projekta koji je započet krajem prošle godine", izjavio je Bešić.

On je ukazao na činjenicu da je broj zahtjeva za pomoć pri liječenju u stalnom porastu, te da je u prošloj godini taj broj uvećan za hiljadu u odnosu na ranije periode, što ocjenjuje kao zabrinjavajući pokazatelj zdravstvenog stanja ove populacije.

Prema njegovim riječima, prioritet pri dod‌jeli sredstava imali su onkološki pacijenti, lica na dijalizi, dijabetičari zavisni od insulina, te bolesnici sa teškim operativnim zahvatima na srcu i glavi. /