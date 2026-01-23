Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području grada Banjaluka realizovali akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na "odnos vozač – pješak" i nepropisno kretanje pješaka.

Kako su istakli, tokom akcije policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 193 pješaka zbog počinjenog prekršaja "prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza" iz člana 108. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

Kako navode iz policije, zbog počinjenog prekršaja "nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu" iz člana 111. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kontrolisano e i sankcionisano 176 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 48 vozača.

Region Sletjeli sa puta, pa se zakucali u beton: Vatrogasci sjekli automobil da izvuku troje mladih

"Policijska uprava Banjaluka apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza", navode iz PU Banjaluka.