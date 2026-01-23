Pljuštale kazne za pješake u Banjaluci

Izvor:
Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su juče sa ciljem poboljšanja stanja bezbjednosti iz oblasti saobraćaja na području grada Banjaluka realizovali akciju iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sa akcentom na "odnos vozač – pješak" i nepropisno kretanje pješaka.
Kako su istakli, tokom akcije policijski službenici su kontrolisali i sankcionisali 193 pješaka zbog počinjenog prekršaja "prelaska kolovoza mimo obilježenog pješačkog prelaza" iz člana 108. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.
Kako navode iz policije, zbog počinjenog prekršaja "nepropuštanje pješaka na obilježenom pješačkom prelazu" iz člana 111. Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH kontrolisano e i sankcionisano 176 vozača, dok je zbog počinjenih ostalih prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja sankcionisano 48 vozača.
"Policijska uprava Banjaluka apeluje na pješake da prilikom učestvovanja u saobraćaju poštuju pravila i propise kako bi zaštitili sebe i druge učesnike, a na vozače da sa pojačanom pažnjom učestvuju u saobraćaju i da prilagode brzinu kretanja vozila uslovima i stanju kolovoza", navode iz PU Banjaluka.
