Srpska bogatija za 23 bebe

Izvor:

ATV

23.01.2026

08:00

Беба дијете
Foto: Ivone De Melo/Pexels

U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, sedam djevojčica i 16 dječaka, potvrđeno je u porodilištima.

U Banjaluci je rođeno osam beba, u Bijeljini pet, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči i Prijedoru po dvije, a u Doboju i Nevesinju po jedna beba.

Jedna djevojčica i sedam dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, Foči i Zvorniku po jedna djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu i Prijedoru po dva dječaka, u Doboju jedna djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.

U porodilištu u Gradišci i Trebinju nije bilo poroda.

Tagovi:

bebe

porodilište

