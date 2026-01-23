Srpska bogatija za 23 bebe

Izvor:
23.01.2026
U porodilištima u Republici Srpskoj u protekla 24 časa rođene su 23 bebe, sedam djevojčica i 16 dječaka, potvrđeno je u porodilištima.
U Banjaluci je rođeno osam beba, u Bijeljini pet, Zvorniku, Istočnom Sarajevu, Foči i Prijedoru po dvije, a u Doboju i Nevesinju po jedna beba.
Jedna djevojčica i sedam dječaka rođeni su u Banjaluci, u Bijeljini tri djevojčice i dva dječaka, Foči i Zvorniku po jedna djevojčica i dječak, Istočnom Sarajevu i Prijedoru po dva dječaka, u Doboju jedna djevojčica, a u Nevesinju jedan dječak.
U porodilištu u Gradišci i Trebinju nije bilo poroda.
