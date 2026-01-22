Logo
Besplatnim pregledima otkriveni zabrinjavajući rezultati

SRNA

22.01.2026

21:35

Dijabetes, mjerenje šećera u krvi
Foto: Pexels

Udruženje dijabetičara "Diabeta" iz Bijeljine saopštilo je da su za dva mjeseca akcija preventivnih pregleda otkriveni zabrinjavajući rezultati kada je riječ o nivou šećera u krvi i krvnom pritisku.

Predsjednik Udruženja Sandra Milošević rekla je da su pregledana 172 lica i da su je kod 28 odsto povišena vrijednost šećera u krvi, što je rezultat nepravilne ishrane i smanjene fizičke aktivnosti.

Ona je dodala da je 26 odsto imalo povišen krvni pritisak, dok je problem sa senzibilitetom krvnih sudova stopala ustanovljen kod 11 odsto, saopšteno je iz Udruženja.

држављани БиХ на црној листи

BiH

Ovo su državljani BiH koji se nalaze na Trampovoj "crnoj listi"

Miloševićeva je navela da su do zabrinjavajućih rezultata došli besplatnim zdravstvenim skriningom u zajednici, navodeći da mnogi od pregledanih nisu znali da imaju zdravstveni rizik.

Ona je dodala da sve ovo potvrđuje potrebu za kontinuiranom edukacijom i prevencijom u saradnji sa javnim ustanovama i lokalnom zajednicom, kako bi se na vrijeme spriječile ozbiljne zdravstvene komplikacije.

