Logo
Large banner

Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

Izvor:

Informer

22.01.2026

21:10

Komentari:

0
Трагедија: Командант Жандармерије умро послије обиласка колеге који је покушао да се убије
Foto: pixabay

Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.

Kako saznaje Informer, Bojan Dikić koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obaviješten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga vidio.

- Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživio je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta ali nisu uspjeli da mu spasu život - navode izvori upoznati sa ovim događajem.

Žandarm koji je pokušao da se ubije, duže vrijeme je na bolovanju zbog psihičkih problema.

- On je danas sebi zabio nož u stomak, zbog čega je prebačen u UKC. Bojan koji je bio veoma posvećen svojim ljudima, odmah je otišao da ga vidi ali se toliko potresao da je on preminuo. Povrijeđeni žandarm se oporavlja u bolnici od zadobijenih povreda - navode izvori.

Od komandanta Dikića na društvenim mrežama potresnim riječima opraštaju se njegove kolege.

"Vječna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate!", "Slava mu! Boki je bio legenda!", "Čast je bila, poznavati te" - neke su od poruka koje su ispod njegove slike ostavili prijatelji i službenici MUP -a.

Podijeli:

Tagovi:

Umro Bojan Dikić

Žandarmerija

Bojan Dikić

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

"Како ми лажемо...пардон, живимо": Зеленски у Давосу, уз лапсус, позвао на "одузимање" руских танкера

Svijet

"Kako mi lažemo...pardon, živimo": Zelenski u Davosu, uz lapsus, pozvao na "oduzimanje" ruskih tankera

3 h

0
Мануел Талић пронађен у затвору у Хрватској

Društvo

Mladić za kojim su tragali svi u BiH pronađen - nalazi se u zatvoru

3 h

1
Погинула позната инфлуенсерка у Словачкој

Svijet

Poznata influenserka poginula u saobraćajnoj nesreći u Slovačkoj

3 h

0
Жељезничка несрећа у Шпанији

Svijet

Broj žrtava željezničke nesreće u Španiji povećan na 45

3 h

0

Više iz rubrike

Детаљи тровања бебе у вртићу: Попила течност из флашице и изгубила свијест

Srbija

Detalji trovanja bebe u vrtiću: Popila tečnost iz flašice i izgubila svijest

8 h

0
Беба хитно пребачена у болницу: Бака сипала бензин у флашицу за воду?

Srbija

Beba hitno prebačena u bolnicu: Baka sipala benzin u flašicu za vodu?

10 h

0
Лопови поново у акцији: Цијела колекција антиквитетног сребра украдена из музеја

Srbija

Lopovi ponovo u akciji: Cijela kolekcija antikvitetnog srebra ukradena iz muzeja

12 h

0
Камион пробио заштитну ограду моста

Srbija

Kamion probio zaštitnu ogradu mosta, dijelovi rasuti na sve strane

15 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

23

00

Kalas melodramatična: Kina i Rusija uživaju...

22

52

Kolege se opraštaju od Bojana Dikića: Objavili sliku i potresne riječi

22

44

Krvavi napad u Belgiji: Uletio u masu, pa redom ubadao nožem

22

42

Centralne vijesti ATV, 22.01.2026.

22

41

Zaplijenjena četiri i po kilograma kokaina, uhapšen Kotoranin

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner