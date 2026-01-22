Tragedija: Komandant Žandarmerije umro poslije obilaska kolege koji je pokušao da se ubije

Bojan Dikić, novopostavljeni komandant niškog odreda Žandarmerije, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao da izvrši samoubistvo.

Kako saznaje Informer, Bojan Dikić koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je bio na sahrani ocu jednog žandarma i čim je obaviješten o pokušaju suicida kolege, otišao je u bolnicu da bi ga vidio.

- Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenisala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživio je infarkt, medicinska ekipa je pokušavala da ga u vozilu Hitne pomoći reanimira čak 45 minuta ali nisu uspjeli da mu spasu život - navode izvori upoznati sa ovim događajem.

Žandarm koji je pokušao da se ubije, duže vrijeme je na bolovanju zbog psihičkih problema.

- On je danas sebi zabio nož u stomak, zbog čega je prebačen u UKC. Bojan koji je bio veoma posvećen svojim ljudima, odmah je otišao da ga vidi ali se toliko potresao da je on preminuo. Povrijeđeni žandarm se oporavlja u bolnici od zadobijenih povreda - navode izvori.

Od komandanta Dikića na društvenim mrežama potresnim riječima opraštaju se njegove kolege.

"Vječna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate!", "Slava mu! Boki je bio legenda!", "Čast je bila, poznavati te" - neke su od poruka koje su ispod njegove slike ostavili prijatelji i službenici MUP -a.