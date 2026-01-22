Beba hitno prebačena u bolnicu: Baka sipala benzin u flašicu za vodu?

Tokom prijepodneva Hitna pomoć je reagovala u vrtiću u Blacu, jer je osamnaestomjesečna beba imala tegobe, odnosno aspiraciju.

Pod oznakom hitno, u pratnji pedijatra, beba je prebačena u Opštu bolnicu Prokuplje, a onda odatle u niški Klinički centar.

Scena Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

Prema prvim informacijama, najvjerovatnije je baka djeteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin.