Beba hitno prebačena u bolnicu: Baka sipala benzin u flašicu za vodu?

Tokom prijepodneva Hitna pomoć je reagovala u vrtiću u Blacu, jer je osamnaestomjesečna beba imala tegobe, odnosno aspiraciju.
Pod oznakom hitno, u pratnji pedijatra, beba je prebačena u Opštu bolnicu Prokuplje, a onda odatle u niški Klinički centar.
Prema prvim informacijama, najvjerovatnije je baka djeteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin.
