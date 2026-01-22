Logo
Beba hitno prebačena u bolnicu: Baka sipala benzin u flašicu za vodu?

Izvor:

Kurir

22.01.2026

13:21

Komentari:

0
Foto: Pixabay

Tokom prijepodneva Hitna pomoć je reagovala u vrtiću u Blacu, jer je osamnaestomjesečna beba imala tegobe, odnosno aspiraciju.

Pod oznakom hitno, u pratnji pedijatra, beba je prebačena u Opštu bolnicu Prokuplje, a onda odatle u niški Klinički centar.

Scena

Poznato vrijeme i mjesto ispraćaja Senke Veletanlić

Prema prvim informacijama, najvjerovatnije je baka djeteta greškom u flašicu za vodu sipala medicinski benzin.

14

14

SAD pregovara o dobijanju punog pristupa Grenlandu

14

06

Treća željeznička nesreća u Španiji za 6 dana: Sudarili se voz i kran

14

00

Godišnje u Srpskoj više od 40 žena umre od raka grlića materice

13

59

"Niste sami, imate prijatelje": m:tel vratio autobusku liniju Glamoč-Banjaluka

13

55

Klub Bošnjaka bez saglasnosti: Nema veta na izbor nove Vlade Srpske

