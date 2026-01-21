Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

Na putevima u Srbiji su se pojavili takozvani "nevidljivi", super radari, koji rade bez prisustva policije i automatski šalju kazne za prekršaje.

Novi radari ne mjere samo prosječnu brzinu, već beleže čak devet najčešćih prekršaja – među njima su vožnja bez sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje preko pune linije, nepropisna brzina i problemi sa registracijom vozila.

Gdje se nalaze

Kako su krajem prošle godine najavili iz MUP-a, novi sistemi će biti postavljeni na najrizičnijim dionicama, takozvanim "crnim tačkama".

Plan je da se krene sa 36 najopasnijih lokacija, dok ukupno postoji 99 mjesta predviđenih za ovakav vid nadzora.

Za sada je poznato da se radari nalaze na sledećim lokacijama:

Kljajićevo (Bački Sokolac) – Kula (Bačka Topola), Sombor

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Alibunar

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), van naselja – Topola

Pančevo (Kovačica) – Alibunar (Plandište), kroz naselje – Lazarevac

Gajdobra – Čelarevo (Bačka Palanka)

Požarevac (Ošljero) – Salakovac (Malo Crniće)

Vlaško Polje – Mladenovac (Dubona)

Kragujevac (Divostin) – Ravni Gaj

Sombor (industrijska zona) – Srpski Miletić

Granica AP Vojvodine (Pančevo) – Pančevo (Kovin)

Mataruška Banja – Ušće (Kraljevo)

Batajnica (Ugrinovci) – petlja Batajnica (Zemun)

Preljina – Mrčajevci (Čačak)

Petlja Ostružnica – Umka (Čukarica)

Granični prelaz Kelebija – Subotica

Trbušani – Čačak (Ljubić)

Pakovraće (veza sa A2) – Kratovska Stena (Čačak)

Petlja Orlovača – Rušanj (Ripanj)

Arilje – Prilike (Ivanjica)

Šabac (Drenovac) – Majur

Kanjiža – Novi Kneževac (Đala)

Niš – Svrljig

Stublin – Ub (Obrenovac)

Melenci – Zrenjanin (pravac ka Kikindi)

Ečka – Perlez (pravac ka Titelu)

Pričević – Valjevo (Gola Glava)

Lazarevac (Ibarski put) – Ćelije (Lajkovac)

Minićevo – Knjaževac

Kako izgledaju "nevidljivi" radari

Riječ je o stacionarnim uređajima koji su diskretni i "neupadljivi", često u formi crnih stubova visine oko dva metra, sa ugrađenim kamerama.

Slični sistemi već se koriste u zemljama regiona i pokazali su se efikasnim u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.

Kako stižu kazne

Umjesto klasične pošte, uvodi se elektronsko obavještavanje.

Vozačima će poziv stizati direktno u elektronsko sanduče, uz obavezu da se u zakonskom roku izjasne ko je upravljao vozilom ili da preuzmu odgovornost.

Cilj je da se smanji ljudski faktor i ubrza proces kažnjavanja.

Prava vozača ostaju ista

Stručnjaci ističu da automatizacija ne znači ukidanje prava.

Građani i dalje imaju pravo na saslušanje pred prekršajnim sudijom, iznošenje dokaza i žalbu, u skladu sa Zakonom o prekršajima.

(b92)