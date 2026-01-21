Stigli su super radari: Teško uočljivi, snimaju devet najčešćih prekršaja

Izvor:
B92
21.01.2026
18:22
Komentari:0
Na putevima u Srbiji su se pojavili takozvani "nevidljivi", super radari, koji rade bez prisustva policije i automatski šalju kazne za prekršaje.
Novi radari ne mjere samo prosječnu brzinu, već beleže čak devet najčešćih prekršaja – među njima su vožnja bez sigurnosnog pojasa, korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje, prolazak kroz crveno svjetlo, preticanje preko pune linije, nepropisna brzina i problemi sa registracijom vozila.
Kako su krajem prošle godine najavili iz MUP-a, novi sistemi će biti postavljeni na najrizičnijim dionicama, takozvanim "crnim tačkama".
BiH
Bošnjak Selver Hrustić ratovao za Rusiju, zarobljen u Ukrajini
Plan je da se krene sa 36 najopasnijih lokacija, dok ukupno postoji 99 mjesta predviđenih za ovakav vid nadzora.
Za sada je poznato da se radari nalaze na sledećim lokacijama:
Riječ je o stacionarnim uređajima koji su diskretni i "neupadljivi", često u formi crnih stubova visine oko dva metra, sa ugrađenim kamerama.
Slični sistemi već se koriste u zemljama regiona i pokazali su se efikasnim u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda.
Umjesto klasične pošte, uvodi se elektronsko obavještavanje.
Vozačima će poziv stizati direktno u elektronsko sanduče, uz obavezu da se u zakonskom roku izjasne ko je upravljao vozilom ili da preuzmu odgovornost.
Cilj je da se smanji ljudski faktor i ubrza proces kažnjavanja.
Stručnjaci ističu da automatizacija ne znači ukidanje prava.
Građani i dalje imaju pravo na saslušanje pred prekršajnim sudijom, iznošenje dokaza i žalbu, u skladu sa Zakonom o prekršajima.
(b92)
Srbija
57 min0
Srbija
5 h0
Srbija
6 h0
Srbija
8 h0
Najnovije
Najčitanije
18
42
18
33
18
23
18
22
18
12
Trenutno na programu